Duże zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

W 2023 roku do egzaminu ósmoklasisty przystępują roczniki, które przygotowywały się do niego w czasie pandemii koronawirusa, a więc w systemie nauki zdalnej. Dlatego tegoroczny egzamin odbędzie się według zmienionych przepisów.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Wymagania zamiast podstawy programowej

Po pierwsze, egzamin ósmoklasisty 2023 obejmuje zakres wiadomości ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Standardowo powinien sprawdzać umiejętności z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas I-VIII. Jednak ta zasada wróci dopiero od roku 2025.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Bez czwartego egzaminu

Po drugie, uczniowie klas VIII będą zdawać egzamin ósmoklasisty tylko z trzech przedmiotów. W tym roku zrezygnowano z egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego. Docelowo będzie można wybrać jeden z tych: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

W uzasadnieniu rezygnacji z egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego czytamy, że wynika, to przede wszystkim „z postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki przez środowiska nauczycieli i rodziców, którzy wyrażali obawy, że egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu do wyboru powoduje konieczność skupienia się ucznia na jednym (wybranym) przedmiocie kosztem przedmiotów pozostałych”.

Uznano również, że do rekrutacji do szkół średnich wystarczą wyniki z trzech podstawowych przedmiotów. „Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach, tj. wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego” - napisano w uzasadnieniu.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy polski, matematyka i angielski?

Przypomnijmy jeszcze, że egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się w dniach:

23 maja – egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

24 maja - egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki

25 maja – egzamin ósmoklasisty 2023 z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty 2023 jest obowiązkowy, co oznacza, że aby ukończyć szkołę podstawową musi do niego podejść każdy uczeń.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Wyniki są ostateczne

Co ważne – egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Nie określono przy nim progu zdawalności. Aby zaliczyć, wystarczy do niego przystąpić.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty mają jednak znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich, łącznie z ocenami na świadectwie z VIII klasy. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎