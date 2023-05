Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

Do egzaminu ósmoklasisty 2023 podchodzi ponad 500 tys. uczniów. To o około 150 tys. więcej niż zwykle. Większa liczba zdających jest wynikiem kumulacji roczników z czasu, gdy do klas pierwszych szły zarówno dzieci 6- jak i 7-letnie.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpocznie się o godz. 9.00. Na rozwiązanie arkusza z zadaniami uczniowie będą mieli 120 minut.

Egzamin ósmoklasisty: Obowiązkowy, ale nie można nie zdać

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów 8. klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół artystycznych, w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie 8. szkoły podstawowej. Egzaminu nie można oblać, ale jego wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusz CKE i odpowiedzi u nas

Już około godziny 13.00 CKE udostępni arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Będziecie go mogli znaleźć także w naszym serwisie. W specjalnym artykule opublikujemy nie tylko arkusz CKE, ale także odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego: Jak wygląda arkusz?

Jak będzie wyglądał arkusz egzaminacyjny z języka polskiego? Zasadniczo składa się z dwóch części. W pierwszej podane są dwa fragmenty tekstu – literackiego i nieliterackiego. Zadania w tej części mają charakter zamknięty (np. jednokrotnego wyboru lub prawda/fałsz) oraz otwarty. Na ich podstawie sprawdzana jest m.in. wiedza językowa uczniów oraz wiedza z lektur obowiązkowych, do których zaliczają się:

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

2) Aleksander Fredro, Zemsta;

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, Pan Tadeusz (całość);

6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

8) Juliusz Słowacki, Balladyna;

9) wiersze wybranych poetów.

Druga część arkusza CKE z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty to wypowiedź pisemna. Zdający mają do wyboru dwa tematy – opowiadanie lub rozprawkę. Wypracowanie nie może być krótsze niż podana w arkuszu liczba słów.

Egzamin ósmoklasisty 2022: Co było na polskim?

A jak wyglądał egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego? Arkusz CKE zawierał 19 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie 45 punktów - 12 punktów za zadania zamknięte i 33 punkty za otwarte. Arkusz CKE z polskiego składał się z dwóch części:

w pierwszej było 18 zadań dotyczących dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: fragmentu "Zemsty" Aleksandra Fredry i fragmentu tekstu "Pochwała przyjaźni";

w drugiej części uczeń miał do wyboru jeden z dwóch tematów: rozprawkę albo opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty 2022: Temat rozprawki i opowiadania

Pierwszy z tematów do wyboru na egzaminie ósmoklasisty 2022 z języka polskiego brzmiał: "Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego".

Drugi temat, który mogli wybrać uczniowie, brzmiał: "Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową".

W zeszłym roku za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania.