Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest od 2019 roku. Ma związek z niedawną reformą szkolnictwa, która zlikwidowała gimnazja i przywróciła 8-letnią szkołę podstawową.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, by ukończyć szkołę podstawową. W 2023 roku przystępuje do niego ponad 502 tysiące osób.

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2023? Terminy

W tym roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 23-25 maja. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z trzema przedmiotami. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023 wygląda następująco:

23 maja – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

24 maja – egzamin ósmoklasisty z matematyki

25 maja – egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

W tym roku, podobnie jak w zeszłych latach, najwięcej osób wybrało język angielski.

Wszystkie egzaminy ósmoklasisty odbędą się o tej samej godzinie – uczniowie zasiądą do rozwiązywania arkuszy CKE o godz. 9.00.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze CKE i odpowiedzi z wszystkich przedmiotów

Każdego dnia egzaminu ósmoklasisty 2023 około godz. 13.00 CKE będzie publikować na swoich stronach internetowych arkusze egzaminacyjne z odpowiedniego przedmiotu. 23 maja około 13.00 pojawi się arkusz z polskiego, 24 maja – z matematyki, a 25 maja będziemy mogli zapoznać się z arkuszem CKE z języka obcego.

W tym samym czasie te same arkusze egzaminacyjne znajdą się także na naszych stronach. W specjalnych artykułach będziemy publikować arkusze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zaraz po ujawnieniu arkuszy za ich rozwiązywanie zabiorą się nasi eksperci. Dzięki temu będziecie mieć możliwość sprawdzić u nas proponowane odpowiedzi do wszystkich zadań z egzaminu ósmoklasisty 2023. Zapraszamy już teraz!

Egzamin ósmoklasisty 2023: Czas trwania poszczególnych egzaminów

O ile egzaminy ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów będą zaczynać się zawsze o tej samej porze, o tyle ich czas trwania będzie się różnił. Ile będą trwały egzaminy z poszczególnych przedmiotów?

Język polski – 120 minut

Matematyka – 100 minut

Język obcy – 90 minut

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Co musisz wiedzieć?

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składa się z dwóch części. W pierwszej podane są dwa fragmenty tekstu – literackiego i nieliterackiego. Na ich podstawie sprawdzana jest m.in. wiedza językowa uczniów. Zadania w tej części mają charakter zamknięty (np. jednokrotnego wyboru lub prawda/fałsz) oraz otwarty.

Druga część arkusza CKE z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty to wypowiedź pisemna. Zdający mają do wyboru dwa tematy – opowiadanie lub rozprawkę. Wypracowanie nie może być krótsze niż podana w arkuszu liczba słów.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki: Co w arkuszu CKE?

Również na egzaminie ósmoklasisty z matematyki uczniowie będą musieli zmierzyć się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi w arkuszu mogą znaleźć się zadania dotyczące m.in. działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgach i pierwiastkach, równań i geometrii.

Uczniów nie powinny też zaskoczyć zadania tekstowe.

Język angielski na egzaminie ósmoklasisty: Jak będzie wyglądał?

W ostatnim dniu egzaminu ósmoklasisty uczniowie zmierzą się z językiem obcym, w tym z językiem angielskim. Arkusz CKE z angielskiego obejmuje kilka części:

Rozumienie ze słuchu

Znajomość funkcji językowych

Rozumienie tekstów pisanych

Znajomość środków językowych

Wypowiedź pisemna

Na egzaminie ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego uczniowie zmierzą się z zadaniami otwartymi i zamkniętymi oraz zadaniami z luką. Będą mieć też fragmenty o tłumaczenia oraz będą musieli napisać krótką wypowiedź pisemną.

Egzamin ósmoklasisty: Co można wziąć na salę?

CKE wyznaczyła bardzo dokładnie, co można wziąć ze sobą na egzamin ósmoklasisty. Do sali uczeń może wnieść ze sobą jedynie pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem – do rozwiązywania zadań. Wyjątkiem jest egzamin z matematyki, na który można dodatkowo wziąć linijkę.

Przepisy CKE jednoznacznie stwierdzają, że podczas egzaminu ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Co bardzo ważne – nie można mieć ze sobą żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy wyniki?

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 już 3 lipca. 6 lipca natomiast zdający otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, jednak jego wynik ma duże znaczenie przy rekrutacji do szkoły średniej.