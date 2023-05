Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: Dziś język polski

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 120 minut. Zdający mieli do rozwiązania arkusz składający się z dwóch części: jednej skoncentrowanej wokół dwóch fragmentów tekstu: literackiego oraz nieliterackiego, oraz drugiej, w której trzeba było wykonać pracę pisemną – do wyboru rozprawkę lub opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: Jakie były tematy?

Z jakimi tematami mierzyli się dziś uczniowie na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego? Jak wynika z informacji, które uczniowie zamieszczają w mediach społecznościowych już po wyjściu z sal egzaminacyjnych, w arkuszu z polskiego znalazły się pytania związane z lekturą „Balladyna”.

W sieci pojawiły się też już pierwsze spekulacje dotyczące tematu rozprawki na egzaminie ósmoklasisty 2023 z polskiego. Według nieoficjalnych doniesień miałby on nawiązywać do postawy mówiącej, że tylko od nas samych zależy, jak postępujemy.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język polski. Arkusz CKE

Jak dokładnie brzmiały zadania w arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego? O godz. 13.00 CKE opublikowała dzisiejszy zestaw. Arkusz z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego znajdziecie poniżej.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023: JĘZYK POLSKI

Egzamin ósmoklasity 2023. Język polski. Arkusze pobierz plik

Egzamin ósmoklasisty 2023: Odpowiedzi z języka polskiego

Zaraz po ujawnieniu arkusza egzaminacyjnego zasiądą do niego nasi eksperci, którzy przygotują dla was sugerowane odpowiedzi. W tym artykule będziecie mogli znaleźć rozwiązania zadań zamkniętych oraz sugerowane odpowiedzi do zadań otwartych z egzaminu ósmoklasisty 2023 z języka polskiego.

Poniżej będziemy publikować odpowiedzi z języka polskiego zadanie po zadaniu. Strona nie odświeża się automatycznie – należy wcisnąć F5.

Duże zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

W 2023 roku do egzaminu ósmoklasisty przystępują roczniki, które przygotowywały się do niego w czasie pandemii koronawirusa. Dlatego tegoroczny egzamin odbędzie się według zmienionych przepisów.

Po pierwsze, egzamin ósmoklasisty 2023 obejmuje zakres wiadomości ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I-VIII.

Po drugie, w 2023 roku uczniowie klas VIII zdają egzamin ósmoklasisty tylko z trzech przedmiotów. W tym roku zrezygnowano z egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego.