Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się o godz. 9.00 i standardowo trwał 100 minut. Królowa nauk była drugim przedmiotem, z którym musieli zmierzyć się uczniowie klas VIII. Wczoraj pisali egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, a jutro napiszą z języka obcego, przy czym zdecydowana większość wybrała język angielski.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka. Jak miał wyglądać arkusz?

Jak wyglądał arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki? O tym przekonamy się dopiero po 13.00, ponieważ CKE zadbała, by – podobnie jak na maturach – nie doszło do przecieków.

Z wcześniejszych informacji wynikało jednak, że arkusz egzaminacyjny z matematyki miał składać się z od 19 do 23 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie od 28 do 32 punktów.

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty: Jakie zadania?

Zgodnie z wymaganiami w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki mogły pojawić się zadania zawiązane z: działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgach i pierwiastkach, wyrażeniami algebraicznymi i równaniami oraz zadaniami tekstowymi.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka. ARKUSZ CKE znajdziesz tutaj

O tym, czy te zapowiedzi się sprawdzą, przekonamy się około godz. 13.00. Wtedy to – już tradycyjnie – CKE opublikuje na swoich stronach internetowych arkusze z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jednocześnie będziecie mogli znaleźć je w tym artykule – udostępnimy je poniżej.

[TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZ CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023 Z MATEMATYKI]

Egzamin ósmoklasisty 2023: Matematyka. ODPOWIEDZI

Jak tylko arkusze z matematyki będą dostępne zasiądą do nich nasi eksperci z Matematyka Gryzie, którzy przygotują dla was odpowiedzi do wszystkich zadań z dzisiejszego egzaminu ósmoklasisty. Pierwsze rozwiązania z matematyki pojawią się w tym artykule niedługo po 13.00.

Poniżej będziemy publikować odpowiedzi do arkusza CKE z egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki. Strona nie odświeża się automatycznie – kliknij F5.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Nie można nie zdać

W przypadku egzaminu ósmoklasisty nie ma określonego progu zdawalności, jednak uzyskany wynik liczy się przy rekrutacji do szkoły średniej. Dlatego uczniom powinno zależeć, by był on jak najlepszy.

Egzamin ósmoklasisty 2023 w sesji dodatkowej

Przypomnijmy jeszcze, że w ramach egzaminu ósmoklasisty 2023 przewidziano także sesję dodatkową, do której będą mogli przystąpić uczniowie, którzy nie mogli tego zrobić w sesji głównej z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych. Harmonogram sesji dodatkowej zakłada: