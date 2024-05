Egzamin ósmoklasisty 2024: Przedmioty i terminy

Tegoroczni uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

języka polskiego,

matematyki oraz

języka obcego nowożytnego - do wyboru jeden z następujących języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, niemiecki lub włoski.

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w połowie maja, w następujących terminach głównych:

14 maja 2024 (wtorek) godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego

(wtorek) godz. 9:00 – 15 maja 2024 (środa) godz. 9:00– egzamin z matematyki

(środa) godz. 9:00– 16 maja 2024 (czwartek) godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego: Czas trwania, liczba zadań, punktacja

Język polski to jeden z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut. Uczniowie będą mieli zatem całe 2 godziny na rozwiązanie arkusza standardowego z tego przedmiotu. Na tegorocznym egzaminiezjęzyka polskiego można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Podczas egzaminu każdy uczeń otrzyma arkusz składający się z dwóch części:

w części I arkusza (zawierającej około 20 zadań opartych na dwóch tekstach) uczeń może zdobyć 25punktów, w tym ok. 50% za zadania otwarte;

(zawierającej około 20 zadań opartych na dwóch tekstach) uczeń może zdobyć 25punktów, w tym ok. 50% za zadania otwarte; w części II arkusza (wypracowanie) – uczeń napisze rozprawkę lub opowiadanie na 1 temat wybrany spośród dwóch.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024. Zagadnienia

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), w tym roku egzaminósmoklasistyz języka polskiego zostaje przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., nie zaś na podstawie programowej.

Zagadnienia na tegorocznym egzaminie8-klasisty obejmują:

kształcenie literackie i kulturowe- w tym: czytanie utworów literackich i odbiór tekstów kultury);

kształcenie językowe – a w nim zagadnienia takie jak: gramatyka języka polskiego, zróżnicowanie języka, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja;

tworzenie wypowiedzi – w tym: elementy retoryki oraz mówienie i pisanie;

samokształcenie.

Egzamin z j. polskiego sprawdzi także znajomość treści i problematyki następujących lektur:

Charles Dickens, "Opowieść wigilijna";

Aleksander Fredro, "Zemsta";

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;

Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec";

Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" (całość);

Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę";

Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik";

Juliusz Słowacki, "Balladyna";

wiersze wybranych poetów.

Jaki trzeba uzyskać wynik, by zdać egzamin ósmoklasisty z polskiego 2024?

Jaki trzeba mieć wynik, aby zdać egzamin ósmoklasistyz języka polskiego? Otóż w przypadku tego egzaminu nie ma żadnych minimalnych progów, aby został on zaliczony. Egzamin zdaje każdy uczeń, który do niego przystąpił i go ukończył. Nie ma progu punktowego ani procentowego, który należałoby osiągnąć aby zdać ten test.