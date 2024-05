Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024: 15 maja godzina 9:00

Do egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniowie przystąpią w środę 15 maja o godzinie 9:00. Dodatkowy termin egzaminu z matematyki wyznaczony został na wtorek 11 czerwca. Skorzystać z niego będą mogli uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu w pierwszym terminie z powodu ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych. Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa 100 minut. Może jednak zostać wydłużony maksymalnie do 150 minut dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024?

Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawiera w pierwszej części zadania zamknięte, a następnie zadania otwarte. Uczeń może za cały egzamin z matematyki uzyskać 25 punktów, w tym 15 punktów za zadania zamknięte i 10 punktów za zadania otwarte.

Na egzamin ósmoklasisty z matematyki uczniowie mogą wnieść długopisy lub pióra z czarnym wkładem lub atramentem, a także linijkę. Nie mogą natomiast mieć ze sobą kalkulatora ani telefonu komórkowego.

Wymagania i zagadnienia na egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku. Jednak już od przyszłego roku egzamin ten opierać się będzie o podstawę programową kształcenia ogólnego zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 roku.

Ogólne wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki CKE przedstawiła w swoim "Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019" oraz w Aneksie do niego. Wymaganie te są następujące:

sprawność rachunkowa,

wykorzystanie i tworzenie informacji,

wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,

rozumowanie i argumentacja.

CKE podała również szczegółowe wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Są to:

liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym;

działania na liczbach naturalnych;

liczby całkowite;

ułamki zwykłe i dziesiętne;

działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;

obliczenia praktyczne;

potęgi o podstawach wymiernych;

pierwiastki;

tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi;

przekształcanie wyrażeń algebraicznych, sumy algebraiczne i działania na nich;

obliczenia procentowe;

równania z jedną niewiadomą;

proporcjonalność prosta;

proste i odcinki;

kąty;

własności figur geometrycznych na płaszczyźnie;

wielokąty;

oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie;

geometria przestrzenna,

wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa;

odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej;

zadania tekstowe.

Egzamin ósmoklasisty 2024. Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy przeprowadzony został w roku szkolnym 2018/2019. Związany był z reformą edukacji, w wyniku której zlikwidowane zostały gimnazja, a przywrócone – ośmioklasowe szkoły podstawowe. Do egzaminu zobowiązani są przystąpić wszyscy uczniowie VIII klasy. Jest to warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ponieważ nie została określona dla niego minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania.

Poza matematyką ósmoklasiści przystąpią jeszcze do dwóch obowiązkowych egzaminów. We wtorek 14 maja z języka polskiego oraz w czwartek 16 maja z języka obcego nowożytnego. W przypadku tego ostatniego do wyboru mają następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. Muszą wybrać ten język obcy, którego uczuli się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.