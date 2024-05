Egzamin ósmoklasisty 2024: Kiedy są i ile trwają poszczególne egzaminy?

Niebawem uczniowie kończący w tym roku naukę w szkołach podstawowych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Będzie to pierwszy tak poważny sprawdzian wiedzy w ich życiu. Przystąpienie do niego jest obowiązkowe, aby móc ukończyć szkołę. Jednocześnie jednak egzaminu tego nie można nie zdać. Kiedy są egzaminy ósmoklasisty, z jakich przedmiotów są zdawane i ile trwają?