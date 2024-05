Ósmoklasiści przystępują do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych - języka polskiego, matematyki i jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i, w zależności od przedmiotu, trwa 120, 100 lub 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego zawiera od 45 do 55 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może otrzymać maksymalnie 55 punktów.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty i ile będzie trwał?

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku odbędzie się w ciągu trzech następujących po sobie dni:

14 maja , godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego , który potrwa 120 minut

, godz. 9.00 – egzamin z , który potrwa 120 minut 15 maja , godz. 9.00 – egzamin z matematyki , który będzie trwał 100 minut

, godz. 9.00 – egzamin z , który będzie trwał 100 minut 16 maja, godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, na który przeznaczono 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024. Zakres i wymagania

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyszczególnia ogólne oraz szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Wśród wymagań ogólnych są:

Znajomość środków językowych - uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

- uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. Rozumienie wypowiedzi - uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

- uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Tworzenie wypowiedzi - uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

- uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Reagowanie na wypowiedzi - uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

- uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Przetwarzanie wypowiedzi - uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna szczegółowo wymienia wymagania i zakres materiału, które powinien opanować uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty. Oto one:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

(np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania); miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

(np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe); edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

(np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne); praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

(np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy); życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

(np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy); żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

(np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne); zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

(np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług); podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

(np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie); kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

(np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media); sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

(np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu); zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

(np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

(np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych); świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

reaguje na polecenia;

określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

znajduje w wypowiedzi określone informacje.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

określa intencje nadawcy/autora tekstu;

określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);

znajduje w tekście określone informacje;

rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu):

opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

opisuje upodobania;

wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

wyraża uczucia i emocje.

V. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach:

przedstawia siebie i inne osoby;

nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;

podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;

zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca;

prosi o radę i udziela rady;

pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VI. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie:

przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);

przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

VII. Uczeń posiada:

podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

VIII. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).

IX. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

X. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego: Zakres struktur gramatycznych

CZASOWNIK

Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works

Czasowniki posiłkowe, np. be, do

Czasowniki modalne

Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!

Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done

Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken

Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what

Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for

Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple

Konstrukcja "be going to"

Konstrukcja "have to"

Konstrukcja "would like to"

RZECZOWNIK

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money

Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women

Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes

Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK

Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal

Przedimek określony, np. the sun, the USA

Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK

Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best ; She is as tall as her father.

Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!

Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK

Stopniowanie regularne i nieregularne

Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large

Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK

Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them

Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours

Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves

Zaimki wskazujące, np. this, those

Zaimki pytające, np. who, what, which

Zaimki względne, np. who, which, that

Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another

Zaimek bezosobowy you

Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK

Liczebniki główne, np. one, a thousand

Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth

PRZYIMEK

Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school

Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night

Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen

Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, if, while, before, so

SKŁADNIA

Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple

Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night

Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.

Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.

Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.

Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.

Zdania podrzędnie złożone: • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor. • okolicznikowe – celu, np. I came here to give you this letter. – czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat. – miejsca, np. He was sitting where I had left him. – przyczyny, np. She is happy because she won the lottery. – skutku, np. I was tired so I went straight to bed. – warunku (typu 0, I), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party.

Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.

Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

Formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego 2024

Na egzaminie ósmoklasisty może pojawić się zadanie stworzenia wypowiedzi pisemnej. Jakiego rodzaju? Na egzaminie ósmoklasisty mogą się pojawić wyłącznie następujące wypowiedzi pisemne:

e-mail,

notatka,

ogłoszenie,

zaproszenie,

wpis na bloga.

W Aneksie do Informatora o egzaminie ósmoklasisty na lata 2023 i 2024 CKE informuje, że średni oczekiwany poziom biegłości językowej ucznia przystepującego do egzaminu to (w skali ESOKJ) A2. Odpowiada to dawnemu poziomowi pre-intermediate.

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2024 roku. W ubiegłym roku średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wyniósł 66 procent.