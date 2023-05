Reklama

Ostatni weekend przed egzaminem ósmoklasisty 2023 dobiega końca. Dlatego przypominamy najważniejsze rzeczy, które mogą wam się jeszcze przydać przed sprawdzianami.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy jest polski, matematyka i angielski?

Tradycyjnie już egzamin ósmoklasisty 2023 odbędzie się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach – najwięcej zdających wybrało język angielski.

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty 2023? Sprawdziany zajmą trzy dni i rozpoczną się już 23 maja. Termin główny przewiduje egzaminy:

Z języka polskiego – 23 maja

Z matematyki – 24 maja

Z języka obcego (m.in. z języka angielskiego) – 25 maja

Egzamin ósmoklasisty 2023: Ile trwają egzaminy?

Wszystkie egzaminy ósmoklasisty rozpoczną się o godzinie 9.00. Jednak w zależności od przedmiotu zdający będą mieć różny czas na rozwiązanie arkusza CKE. W przypadku języka polskiego będzie to 120 minut, matematyki – 100 minut i języka obcego – 90 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2023 w sesji dodatkowej: Terminy

W ramach egzaminu ósmoklasisty 2023 przewidziano także sesję dodatkową, do której będą mogli przystąpić uczniowie, którzy nie mogli tego zrobić w sesji głównej z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych. Harmonogram sesji dodatkowej zakłada:

Egzamin z języka polskiego – 12 czerwca

Egzamin z matematyki – 13 czerwca

Egzamin z języka obcego (w tym angielskiego) – 14 czerwca

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023?

Kiedy uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023? CKE opublikuje wyniki online i jednocześnie przekaże je szkołom 3 lipca. Natomiast 6 lipca do szkół trafią zaświadczenia. Tego samego dnia szkoły mają obwiązek wydać je ósmoklasistom.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu.

Egzamin ósmoklasisty: Co to jest wynik centylowy?

Wynik procentowy to odsetek punktów, które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. Natomiast wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów, którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Co można wnieść na salę?

Co można wziąć ze sobą na egzamin ósmoklasisty? Zasady CKE są bardzo proste. Na salę uczeń może wnieść jedynie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Wyjątkiem jest tylko egzamin z matematyki, gdy zdający może mieć przy sobie również linijkę. ‎

Przepisy CKE regulują także, że na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym telefonów.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Wymagania

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty 2023? To szczegółowo regulują wymagania egzaminacyjne z lipca 2022 roku wydane przez Ministra Edukacji i Nauki. Znajdują się w nich konkretne zagadnienia, które trzeba opanować do sprawdzianu z każdego przedmiotu.

TUTAJ ZNAJDZIESZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze CKE

Jak będą wyglądały arkusze CKE do egzaminu ósmoklasisty 2023? Na egzaminie z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte oraz otwarte. W pierwszych z nich uczeń będzie musiał wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych, w drugich natomiast – samodzielnie ja sformułować.

Żeby przekonać się, jak dokładnie wyglądają arkusze z egzaminu ósmoklasisty i jakie zadania się na nich pojawiają, najlepiej zapoznać się z arkuszami z poprzednich lat.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZE EGZAMINACYJNE CKE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!