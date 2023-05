Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023: Kiedy matematyka?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023 odbędzie się już 24 maja o godzinie 9.00. Na rozwiązanie arkusza CKE uczniowie będą mieć 100 minut.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zdający poznają już 3 lipca. Nie ma określonej liczby punktów, którą trzeba uzyskać, by zaliczyć. Jednak wynik będzie miał znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich.

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki: Co będzie?

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2023 z matematyki? Jak co roku uczniowie szukają tzw. pewniaków lub przecieków, jednak najpewniejszym sposobem na sprawdzenie, co może pojawić się na egzaminie jest zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz arkuszami CKE z matematyki z poprzednich lat.

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty 2023: Co musisz umieć?

Wymagania egzaminacyjne z matematyki podzielono na ogólne i szczegółowe. W pierwszych wyróżniono:

Sprawność rachunkowa

Wykorzystanie i tworzenie informacji

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

Rozumowanie i argumentacja

Bardziej dokładnych informacji na temat tego, co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023 dają wymagania szczegółowe. W ich ramach wyodrębniono:

Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

Działania na liczbach naturalnych

Liczby całkowite

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Obliczenia praktyczne

Potęgi o podstawach wymiernych

Pierwiastki

Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi

Przekształcenie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich

Obliczenia procentowe

Równania z jedna niewiadomą

Proporcjonalność prosta

Proste i odcinki

Kąty

Własność figur geometrycznych na płaszczyźnie

Wielokąty

Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie

Geometria przestrzenna

Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej

Zadania tekstowe

W każdym punkcie ujęto konkretne umiejętności, które będą wymagane na egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2023. Na przykład w ramach „Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym” uczeń:

zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe;

interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

porównuje liczby naturalne;

zaokrągla liczby naturalne.

Pełen zakres wymagań egzaminacyjnych z matematyki znajdziecie TUTAJ

Egzamin ósmoklasisty 2023: Arkusze CKE

Jak wymagania na egzamin ósmoklasisty z matematyki wyglądają w praktyce? Można się o tym przekonać przeglądając arkusze CKE z poprzednich lat. Dla ułatwienia podajemy dokładne linki do zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z lat 2019, 2020, 2021 i 2022.

ARKUSZE CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI Z 2019 ROKU

ARKUSZE CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI Z 2020 ROKU

ARKUSZE CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI Z 2021 ROKU

ARKUSZE CKE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI Z 2022 ROKU

Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty będą na Forsalu

Egzamin ósmoklasisty 2023 już w dniach 23-25 maja. Szukasz arkuszy CKE i proponowanych odpowiedzi? Dobrze trafiłeś! Każdego dnia będziemy publikować arkusze egzaminacyjne oraz odpowiedzi opracowane przez naszych ekspertów. Znajdziecie u nas arkusze i rozwiązania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Zapraszamy!