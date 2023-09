W dobie postępu technologicznego i coraz większej cyfryzacji edukacji dostęp do odpowiedniego sprzętu komputerowego już dawno przestał być luksusem, a stał się koniecznością.

Dotyczy to szczególnie młodszych uczniów, którzy są na etapie intensywnego rozwoju umiejętności i wiedzy. Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, do końca 2023 roku do wszystkich czwartoklasistów szkół podstawowych w Polsce mają dotrzeć laptopy. To przełomowy krok, który ma na celu zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych technologii podczas cyfryzacji edukacji. Warto przyjrzeć się bliżej temu programowi i zrozumieć, jakie korzyści niesie ze sobą inicjatywa "Laptop dla ucznia".

Laptopy dla czwartoklasistów - pierwsze etapy realizacji

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że umowy na dostawę ponad 290 tys. laptopów dla uczniów zostały już podpisane, co stanowi trzy czwarte planowanej liczby komputerów. Całość przetargów ma zostać rozstrzygnięta do pierwszej połowy września, a pierwsze 4 tys. laptopów trafiły już do polskich szkół. Planowo dostawy komputerów będą kontynuowane w kolejnych tygodniach i miesiącach.

Dlaczego akurat czwartoklasiści? Odpowiedź jest prosta - wchodzą oni w nowy etap edukacyjny, stając przed nowymi wyzwaniami wymaganiami. Wprowadzenie laptopa w tym momencie nauczania pozwala na rozwijanie umiejętności niezbędnych w świecie nowoczesnych technologii.

Modele laptopów dla uczniów

Warto zwrócić uwagę na to, że uczniowie otrzymają różne modele laptopów. Dostępne będą następujące modele:

Lenovo V15 G3 IAP CTO;

HP ProBook 440 G9;

Dell Latitude 3540;

ASUS ExpertBook B1502CBA;

Acer TravelMate P215-54;

ACER TMP214-54.

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że w każdym z 49 regionów Polski kluczowym kryterium wyboru była najniższa cena. W zależności od lokalizacji kwota za jednostkę wahała się od 2 872,05 zł do 2 950,77 zł. Co ciekawe, laptopy nie będą miały zakładanych blokad, ani oprogramowania monitorującego, które kontroluje sposób ich używania. Jest to dobra wiadomość dla uczniów, którzy będą mogli swobodnie wykorzystywać sprzęt nie tylko do nauki, ale także do rozwijania swoich zainteresowań.

Laptopy czwartoklasistów - własność czy zobowiązanie?

Jednym z kluczowych dylematów, przed którym stają rodzice uczniów, jest wybór między dwiema opcjami dostępu do laptopa dla swojego dziecka. Pierwsza z nich to możliwość wydania sprzętu rodzicom na własność na podstawie podpisanej umowy ze szkołą. Ta opcja daje pewną niezależność, ale trzeba pamiętać, że istnieją ograniczenia – laptop nie może być sprzedawany, ani w inny sposób dysponowany przez pięć lat od daty wydania.

Druga opcja to wypożyczenie laptopa. W tym przypadku dziecko otrzymuje komputer, ale formalnie pozostaje on własnością szkoły. To oznacza, że jeśli dziecko zmieni placówkę, konieczne będzie zwrot laptopa. Wybór między tymi opcjami może być trudny, dlatego rodzice muszą dokładnie przemyśleć, która z nich najlepiej odpowiada ich potrzebom i sytuacji finansowej rodziny.

Kontrola sprzętu

Warto również wiedzieć, że w umowach zawartych z rodzicami znalazły się zapisy zobowiązujące rodziców do okazania laptopa w siedzibie szkoły, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kontroli sprzętu mogą dokonywać nauczyciele lub dyrektorzy szkół. Nie jest jednak jasne, czy wystarczy samo pokazanie sprzętu, czy trzeba będzie udowodnić, że jest on sprawny.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że każda osoba, która nabędzie laptopa, a następnie go odsprzeda, poniesie za to karę finansową, tym samym odpowiadając cywilnie za złamanie umowy. Ma to zapewnić w głównej mierze uczciwe wykorzystywanie sprzętu w celach edukacyjnych.

Podsumowanie

Program "Laptop dla ucznia" to ważna inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji, która ma na celu zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych technologii uczniom czwartej klasy. Rodzice mają możliwość wyboru między wydaniem laptopa na własność a wypożyczeniem go od szkoły. Program ten ma potencjał znacząco wpłynąć na rozwój edukacyjny młodego pokolenia i przygotować je do wyzwań przyszłości.