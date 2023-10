W ostatniej kwestii ugrupowania przekonują, że mają swoich kandydatów. Wszyscy są zgodni, że musi to być osoba z silnym politycznym zapleczem i kredytem zaufania, bo skala zmian będzie ogromna. A to budzi niepokój.

Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, mówi, że OSKKO ma postulaty dla nowej władzy. To efekt debaty w gronie ponad tysiąca dyrektorów z całej Polski. – Przede wszystkim nie wprowadzać zmian biegiem, tylko doprowadzić do spotkania nowego ministra ze środowiskiem. By najpierw konsultować, zbijać nawzajem argumenty, czego brakowało w ostatnich latach – stwierdza.

