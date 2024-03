To prawdziwe wydarzenie w historii polskiej sztuki, bo do tej pory obrazy mistrza postimpresjonizmu można było podziwiać jedynie w zagranicznych muzeach. Teraz, od 26 kwietnia, "Wiejskie chaty" będzie można zobaczyć na wystawie w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie.

Dzieło z przeszłości

Historia obrazu "Wiejskie chaty" jest niczym z powieści detektywistycznej. Namalowany w 1883 roku w holenderskim Nuenen, niedaleko Eindhoven, przez lata zmieniał on właścicieli i miejsce przechowywania. Wędrował z rąk do rąk, często trafiając w ręce osób nieświadomych jego prawdziwej wartości. Ostatecznie, w latach 80. XX wieku trafił do Polski, a od 2020 roku znajduje się w depozycie Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego.

Jednak dopiero niedawne badania, prowadzone przy współpracy polskich i holenderskich ekspertów, ostatecznie potwierdziły autorstwo van Gogha. Zastosowano szereg skomplikowanych technik badawczych, takich jak promieniowanie UV, RTG, mikroskopia i skanowanie.

"Analizy pigmentów użytych w dziele wykazały, że są one zgodne z tymi, opisywanymi przez van Gogha w listach do brata. Pasują też do materiałów, których używał w innych dziełach z tego okresu" - mówi dr Julio del Hoyo z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Nowe życie "Wiejskich chat"

Przy okazji badań obraz przeszedł gruntowną konserwację. Usunięto zanieczyszczenia, wzmocniono podobrazie i dopasowano nową ramę.

"Rama posiada specjalną 'gablotę mikroklimatyczną', która zapewnia bezpieczne przechowywanie dzieła" - tłumaczy Katarzyna Novljaković z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Obraz "Wiejskie chaty" jest jednym z 2 tys. obrazów van Gogha namalowanych w ciągu jego 10-letniej kariery. Co ciekawe, samo dzieło jest w pewnym sensie wyjątkowe, ponieważ przedstawia wiejski pejzaż z Holandii, a to rzadkość w twórczości van Gogha. Prawdopodobnie "Wiejskie chaty" są warte miliony dolarów.

Od 26 kwietnia "Wiejskie chaty" będą dostępne dla szerokiej publiczności. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na żywo dzieło jednego z najwybitniejszych malarzy w historii. Wystawa w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego potrwa do 26 października 2024 roku.