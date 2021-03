Fragmenty kosmicznej skały znalezione w obrębie miasteczka Winchcombe mogą dostarczyć odpowiedzi na pytania o wczesną historię Układu Słonecznego i początki życia na Ziemi, podało CNN.

„Byłem w szoku, kiedy to zobaczyłem i od razu wiedziałem, że to rzadki meteoryt i zupełnie wyjątkowe wydarzenie. To wzruszające, gdy jako pierwszy potwierdzasz ludziom stojącym przed tobą, że to co spowodowało łomot, który usłyszeli na podjeździe w nocy, jest prawdziwym (meteorytem- przyp. red.), ”- powiedział cytowany przez CNN Richard Greenwood, pracownik naukowy nauk planetarnych z The Open University, który jako pierwszy zidentyfikował meteoryt.

Naukowcom udało się zebrać blisko 300 gramów fragmentów zbudowanego z chondrytu węglowego meteorytu. Chondryty są jednymi z najbardziej prymitywnych i najmniej przetworzonych substancji w Układzie Słonecznym. Dodatkowo można w nich znaleźć dwie odmiany węgla: nieorganiczny i organiczny oraz aminokwasy, czyli podstawowe cegiełki tworzące życie.

Kula ognia na nocnym niebie

Zdjęcia przedstawiające lecącą ognistą kulę zrobione przez niezależnych obserwatorów oraz sieć kamer brytyjskiej Fireball Alliance pomogły namierzyć meteoryt i dokładnie określić, z której części Układu Słonecznego pochodził, podało Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

„Prawie wszystkie meteoryty docierają do nas z asteroid, pozostałości elementów składowych Układu Słonecznego, które mogą nam powiedzieć, jak powstały planety takie jak Ziemia. Możliwość bycia jedną z pierwszych osób, które zobaczą i zbadają meteoryt, który został odzyskany niemal natychmiast po uderzeniu to spełnienie marzeń” - powiedział dr Ashley King, stypendysta programu przyszłych liderów badań i innowacji na wydziale nauk o Ziemi w Muzeum.

Wyjątkowy gość z kosmosu

Według ekspertów z Muzeum pozyskane fragmenty meteorytu zarówno pod względem jakości, braku ziemskich zanieczyszczeń, jak i ilości są w tak dobrym stanie, że można je porównać z próbkami skał przesłanych na Ziemię w ramach misji kosmicznych.

Meteoryty są znacznie starsze niż jakakolwiek skała z Ziemi. Zwykle przemieszczają się w przestrzeni kosmicznej przez wiele tysięcy lat nim zostaną schwytane przez grawitację Słońca, rzadziej Ziemi. Jeśli są dostatecznie duże to przelatując przez atmosferę Ziemi rozgrzewają się tworząc jasną kulę ognia..

Na Ziemi znaleziono 65 tys. znanych meteorytów. Tylko w przypadku 1206 ludzie byli świadkami ich upadku, a wśród nich tylko 51 z nich to chondryty węglowe.