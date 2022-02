HoloGraft pozwala lekarzom precyzyjnie dostosować protezy - stent-grafty - do budowy układu krwionośnego pacjenta. Stent-grafty wszczepia się osobom cierpiącym na tętniaka aorty. - Schorzenie to jest tykającą bombą zegarową, ponieważ w każdej chwili może on pęknąć, co prowadzi do śmiertelnego w skutkach krwotoku wewnętrznego - tłumaczy dr Rynio.