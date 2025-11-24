Gdzie ukrywa się Władimir Putin? Ujawnili lokalizacje tajnych gabinetów

Dziennikarze od dawna zwracają uwagę na niezwykłą ostrożność Władimira Putina i jego obsesyjną dbałość o bezpieczeństwo. Przywódca Rosji nie tylko korzysta z sobowtórów, ale jego otoczenie monitoruje każdy jego ruch z niezwykłą skrupulatnością. Teraz śledztwo redakcji "Radia Wolna Europa" ujawnia kolejny element tej strategii. Polityk, niezależnie od miejsca, gdzie aktualnie przebywa, korzysta z replik swojego gabinetu. Mają one znajdować się w trzech różnych lokalizacjach.

Każde z biur Putina zostało niemal wiernie odwzorowane po najdrobniejsze szczegóły, takie jak położenie klamek, układ paneli ściennych czy wzory na tacach i podstawach pod dokumenty. Analiza setek nagrań i fotografii wykazała, że Kreml konsekwentnie manipulował informacjami o lokalizacji Putina, publikując materiały z różnych miejsc, powielając starsze nagrania jako nowe lub zmieniając daty spotkań.

Gdzie znajduje się główna rezydencja Putina? Rosja kłamie w sprawie lokalizacji

Trzy główne rezydencje Putina pełnią różne funkcje. Pałac Bocharow Ruczjej w Soczi służy jako letnia rezydencja i miejsce spotkań z liderami światowymi. Prywatna posiadłość w Nowo-Ogariowie pod Moskwą jest miejscem pracy i mniej formalnych spotkań, a w czasie pandemii COVID–19 stała się głównym centrum operacyjnym prezydenta. Najbardziej strzeżonym miejscem jest posiadłość Putina w Wałdaj w obwodzie nowogrodzkim. Kompleks obejmuje pałac, lądowisko dla helikopterów, port jachtowy nad jeziorem, cerkiew i liczne budynki pomocnicze, a jego okolica została wzmocniona systemami przeciwlotniczymi Pancyr–S1.

W każdej z rezydencji Putin jest regularnie fotografowany przy pracy, najczęściej w charakterystycznych pozach przy komputerze, podczas wywiadów lub spotkań z dziennikarzami. Dokładna analiza materiałów wideo ujawniła jednak, że pozornie nieistotne detale, takie jak położenie klamek, układ paneli ściennych czy kształt podstawki pod dokumenty, pozwalają odróżnić rzeczywistą lokalizację. W praktyce oznacza to, że wiele wydarzeń, które państwowe media przedstawiały jako odbywające się w Moskwie, faktycznie miały miejsce setki kilometrów dalej.

Dlaczego Rosja kłamie w sprawie lokalizacji Putina? Dziennikarze nie mają wątpliwości

Głównym powodem takiej strategii jest bezpieczeństwo. Wałdaj, odizolowany i chroniony licznymi systemami przeciwlotniczymi, stał się preferowaną lokalizacją Putina. Soczi pozostaje bardziej odsłonięte i narażone na ataki dronów, a Nowo–Ogariowo leży blisko Moskwy, gdzie zwiększona obecność służb mogłaby przyciągnąć uwagę opinii publicznej.