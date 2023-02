Według Billa Gatesa obecne priorytety Elona Muska trudno zaliczyć do działań znacząco wpływających na poprawę życia wszystkich ludzi. Ale może się to zmienić w przyszłości. „Firmy takie jak Tesla mają pozytywny wpływ na świat, nawet nie będąc formą filantropii” – powiedział Gates. „Myślę, że pewnego dnia, wykorzystując swoją pomysłowość, Musk dołączy do grona filantropów” – dodał.

Dwóch tytanów

Zapytany przez dziennikarza BBC Amola Rajana, czy prace nad lotami na Marsa to dobry sposób na wykorzystanie ogromnych pieniędzy, jakimi dysponuje szef Tesli, Gates powiedział: „Moim zdaniem nie”. Budowa kolejnych rakiet przez Space X, eksploracja kosmosu i nadzieje Muska, że ludzie w przewidywanej przyszłości skolonizują Czerwoną Planetę uznał za zbyt kosztowne marzenia. Dodał, że sfinansowanie prac nad rozwojem szczepionek lepiej przysłużyłoby się ludzkości.

„Wyprawa na Marsa jest właściwie dość kosztowna” — powiedział. „Możesz kupić szczepionki przeciwko odrze i uratować życie za tysiąc dolarów”.

Konflikt między Gatesem i Muskiem toczy się od lat. W kwietniu 2022 roku Musk zarzucił Gatesowi, że ten ustawił krótką sprzedaż Tesli, czyli grał na spadek cen akcji producenta samochodów elektrycznych. Dwa lata wcześniej Gates kupił sobie w pełni elektryczne Porsche, a nie Teslę, co wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Covidowe „Gates story”

Gates opowiedział w wywiadzie o swoim zaskoczeniu, gdy stał się twarzą teorii spiskowych związanych z pojawieniem się pandemii Covid-19. „Nie spodziewałem się tego” – oznajmił, odnosząc się do sugestii, że czerpał zyski z pojawienia się wirusa, albo że sfinansował prace nad nim.

„Podczas pandemii pojawiły się dziesiątki milionów wiadomości, że celowo to spowodowałem lub że śledzę ludzi. To prawda, że ​​​​jestem zaangażowany w produkcję szczepionek, ale jestem w nią zaangażowany, aby ratować życie"- powiedział Gates.

Były szef Microsoftu podsumował całą historię jako próby znalezienia szybkich, prostych i łatwych rozwiązań, a siebie określi mianem „złego licha” (z ang. boogeyman), na które można było zrzucić winę za lockdowny i śmierć wielu tysięcy ludzi .