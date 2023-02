Reklama

Po raz pierwszy rosyjski arcymistrz szachowy zagrał z komputerem IBM w 1989 roku. Wówczas w dwóch towarzyskich spotkaniach wygrał w Nowym Jorku z program Deep Thought. Kolejne zwycięskie dla Kasparowa starcie, tym razem z komputerem Deep Blue, odbyło się w lutym 1996 roku. Rok później Kasparow przegrał z ulepszoną wersją powyższego sprzętu. Wydarzenie to mocno podkopało jego wiarę w siebie i prawdopodobnie stało się początkiem końca kariery szachowej Kasparowa, co ogłosił w 2005 roku.

Reklama

AI się uczy

Rozwój uczenia maszynowego i jego obietnica ulepszeń algorytmów w czasie rzeczywistym poprzez doświadczenie i zapewnienie dostępu do większej ilości danych stały się jednym z najważniejszych wątków badań w tej dziedzinie w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku. Jak pokazuje wykres przygotowany przez Statista.com w oparciu o dane dostarczone przez projekt OECD.AI, w nadchodzących latach Chiny mogą prześcignąć tradycyjne potęgi badawcze, jak choćby USA, w dziedzinie badań i rozwoju sztucznej inteligencji.

Wszystko zależy od danych

Mimo, że badania nad sztuczną inteligencją doprowadziły do ​​poprawy produktywności w prawie wszystkich sektorach gospodarki, to aktualnie używana technologia nie jest pozbawiona wad. Śledztwo dziennikarskie portalu Gizmodo.com, którego wyniki opublikowano w grudniu 2021 r. ujawniło, że PredPol, predykcyjne oprogramowanie policyjne oparte na sztucznej inteligencji, najprawdopodobniej w sposób stronniczy oceniało potencjalne zagrożenie przestępstwami w regionach, w których było używane. Problemem był dobór danych, na których AI była szkolona: przede wszystkim obejmowały one dzielnice zamieszkałe przez Afroamerykanów i Latynosów, a dane z dzielnic białych Amerykanów trafiały tam bardzo rzadko.

USA wciąż prowadzą

Stany Zjednoczone nadal przodują na świecie z około 150 000 prac naukowych na temat sztucznej inteligencji opublikowanych w ciągu jednego roku. Dorobek Chin na tym polu nie odbiega znacząco od amerykańskich standardów dzięki astronomicznemu wzrostowi nakładów na rozwój AI w ciągu ostatnich dwóch dekad. Państwo Środka przekroczyło liczbę artykułów naukowych dotyczących sztucznej inteligencji opublikowanych w 27 krajach UE łącznie w 2008 roku i obecnie zajmuje drugie miejsce z około 138 000 artykułów przesłanych do publikacji w 2021 roku. Oznacza to, że liczba publikacji na temat sztucznej inteligencji wzrosła o 3350 proc. w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Ryzyko uzależnienia

Niestety wszystko wskazuje, że w nadchodzących latach Chiny mogą zdominować badania rozwojem sztucznej inteligencji między innymi po to, by w kolejnej sferze wykazać swoją wyższość nad amerykańską gospodarką. Niestety rodzi to wiele niebezpieczeństw dla zachodniego świata, który jeśli nie zjednoczy swoich sił przeciwko dominacji Państwa Środka, za kilkanaście lat może zorientować się, że nie tylko przegrał rywalizację, ale też jest całkowicie podporządkowany decyzjom zapadającym na kolejnych Zjazdach Komunistycznej Partii Chin. No chyba, że AI postanowi to przed nami ukryć, pozwalając cieszyć się nam pozorami wolności.