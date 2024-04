Ptaszyniec kurzy, zwany czerwonym roztoczem, to niebezpieczny pasożyt drobiu. Żywi się krwią kur, kaczek, indyków, gęsi. Jest malutki – dorosły osobnik ma od 0,5 do 1 mm, mniej niż kleszcz – i bardzo szybko się rozmnaża: cykl rozwojowy od złożenia jaja do postaci dorosłej zajmuje mu zaledwie dwa tygodnie, a w sprzyjających warunkach nawet o połowę krócej. A to oznacza, że w bardzo krótkim czasie może powstać potężna armia krwiopijców.

