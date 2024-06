Wymarłe jesiotry zostały odtworzone w Instytucie Ekologii Słodkowodnej w Berlinie; przewiezione w kwietniu do Szwecji przez kilka miesięcy aklimatyzowały się w basenie. Według naukowców przyjdzie poczekać co najmniej 15 lat, zanim mające dziś 10 miesięcy i mierzące pół metra ryby powrócą do rzeki na tarło. "Z tego powodu jeszcze przez długi czas jesiotr atlantycki będzie pod ochroną i nie będzie można go łowić" - podkreślił twórca projektu biolog Dan Candelon.

Dorosły osobnik żyje w Oceanie Atlantyckim i może osiągać pięć metrów oraz ważyć kilkaset kilogramów. Jesiotr jest rybą denną, tam znajduje też pożywienie. Obecnie jesiotr atlantycki żyje jedynie u wybrzeży i w rzekach Ameryki Północnej. Nazywany jest potocznie starożytnym smokiem ze względu na swój charakterystyczny grzbiet oraz pradawne pochodzenie.

Naukowcy 78 wypuszczonym rybom wszczepili nadajniki, aby móc śledzić ich drogę na ekranach komputerów. Naturalnymi wrogami jesiotrów są szczupaki oraz foki. Projekt prowadzony jest przez Uniwersytet w Goeteborgu, Szwedzki Uniwersytet Rolniczy, Muzeum Historii Naturalnej oraz Stowarzyszenie wędkarzy Sportfiskarna. W Szwecji ostatnim reintrodukowanym gatunkiem był bóbr, przywrócony został w 1922 roku.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk