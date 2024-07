O małej rewolucji w taksonomii dla witryny „Nature” pisze Ewen Callaway.

Zamiast rasizmu chwała Afryce

„Caffra” to słowo mniej więcej tak samo obraźliwe jak „murzyn” czy „nigger”. Było używane jako obelga rasistowska w stosunku do ludzi czarnych, głównie w Afryce Południowej. Tak się jednak składa, że chętnie wykorzystywano je w nazwach botanicznych gatunków zidentyfikowanych w tamtych okolicach, np. koralodrzew to erythrina caffra.

Na wniosek dwojga botaników-taksonomistów z Nelson Mandela University w Republice Południowej Afryki, Gideona Smitha i Estreli Figueiredo, we wszystkich takich nazwach, których łącznie jest ponad 200, słowo „caffra” zostanie zastąpione słowem „affra”, czyli koralodrzew będzie się od 2026 roku nazywał erythrina affra. Zmiana niewielka, ale bardzo znacząca – zamiast nawiązywać do rasistowskiej tradycji, nazwa będzie głosiła chwałę dla kontynentu afrykańskiego.

Uchwałę zmieniającą taksonomię przyjęto 18 lipca 2024 roku w trakcie Międzynarodowego Kongresu Botanicznego w Madrycie. Głosowanie było tajne, 351 osób opowiedziało się za zmianami, 205 – przeciwko. To pierwszy raz w historii taksonomii, kiedy nazwy gatunków będą zmienione ze względu na fakt, że brzmią obraźliwie.