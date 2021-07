Loteria szczepionkowa: co można wygrać?

Co 500. osoba biorąca udział w loterii wygra 200 zł, a co 2000. grający – 500 zł. Z kolei podczas każdego z 3 losowań miesięcznych gra będzie toczyć się o dwie wygrane w wysokości 100 000 zł oraz dwa samochody Toyota Corolla (łącznie 6 sztuk). Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Uczestnicy loterii zagrają wówczas o dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także o dwa samochody Toyota C-HR.

Kto może wziąć udział w loterii?

Ogólnopolska Loteria Narodowego Programu Szczepień rozpoczęła się 1 lipca. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, dokonały kompletnej procedury zaszczepienia przeciwko COVID-19 i zarejestrowały się w loterii. Rejestracja trwa do 30 września 2021 roku. Rejestracji można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Ile osób zarejestrowało się do tej pory?

Do tej pory w loterii zarejestrowało się ponad 2,1 mln osób – ponad 4 200 uczestników trafiło już nagrody natychmiastowe (w wysokości 500 zł i 200 zł). Te osoby zostały poinformowane o wygranej SMS-em wysłanym przez Totalizator Sportowy. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do zwycięzców trafił SMS z PKO Banku Polskiego (nazwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu będzie można zrealizować wygraną bezpośrednio z bankomatów należących do banku. Nagrodę można też wypłacić w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego.

W SMS-ie z PKO BP najważniejszy dla gracza jest kod awizo. Należy pamiętać, że nie ma w nim żadnego odesłania na jakąkolwiek stronę www, linku czy prośby o podanie danych czy potwierdzenie odbioru SMS-a itd. Otrzymując ten SMS wystarczy tylko wpisać kod w bankomacie PKO Banku Polskiego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie bankomatu. Wygraną można będzie odebrać także w każdej placówce banku. Nie musimy wykonywać żadnych innych czynności.

W przypadku nagród o wyższej wartości, a takimi będą już wygrane tygodniowe, miesięczne czy wreszcie finałowe, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu przekaże informacje telefonicznie. Ponadto wyniki losowań trafią na stronę internetową loterii.

Wyniki losowań będą publikowane tylko i wyłącznie na stronie loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria