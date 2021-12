„Na wtorkowej aukcji +Sztuka Współczesna. Klasycy awangardy po 1945 roku+ w DESA Unicum padł kolejny rekord, który zapisał się w historii polskiego rynku sztuki” – poinformowała PAP Monika Pietraszek, reprezentująca DESĘ Unicum.

Poprzednie rekordy w obu kategoriach również należały do DESA Unicum – do tej pory najdrożej sprzedanym obrazem była praca „M22” Wojciecha Fangora, sprzedana za 7,4 mln zł w grudniu 2020 roku, a najdroższym dziełem sztuki – „Tłum III”, składająca się z 50 figur praca Magdaleny Abakanowicz, sprzedana za 13,2 mln zł w październiku tego roku.

Ubiegłoroczny rekord wartości obrazu został na wtorkowej aukcji przebity dwukrotnie - również praca Romana Opałki „Detal 407817 - 434714" z cyklu "1965/1 - ∞” sprzedała się za rekordową cenę 8,64 mln zł (cena z opłatą aukcyjną). Jest to najdrożej sprzedana praca tego artysty na świecie.

Całkowity obrót z aukcji wyniósł blisko 32 mln zł, co oznacza, że była to najlepsza pod względem obrotu aukcja sztuki w historii polskiego rynku. „Aukcja +Klasycy awangardy po 1945 roku+ potwierdza ogromne zainteresowanie, jakim nieprzerwanie cieszą się aukcje sztuki współczesnej. Obrót na niej wyniósł blisko 32 mln zł, czyli miał wartość ponad 30 proc. ubiegłorocznego obrotu na wszystkich aukcjach sztuki powojennej, który wyniósł ponad 100 mln i zapewnił nam ponad 50 proc. udziałów w tym kluczowym dla sprzedaży sztuki segmencie” - mówi Juliusz Windorbski, prezes DESA S.A. Obraz „Dwie mężatki” ("Dwie młode mężatki") Andrzeja Wróblewskiego jest jednym z najważniejszych dzieł polskiej sztuki powojennej. Praca powstała w 1949 roku jako druga z serii „Kontrastów społecznych” i przedstawia dwie, wyznające odmienne wartości, kobiety. Jedną z nich jest zamożna młoda elegantka trzymająca czarnego pieska z niebieską kokardką. Druga to dumna matka – proletariuszka z nagim niemowlęciem w ramionach. Na odwrocie pracy znajduje się szkic do obrazu „Zlotu młodzieży w Berlinie Zachodnim” ukończonego przez Wróblewskiego w 1951 roku.

Inny obraz Wróblewskiego "Pejzaż z wysokim niebem" z 1953 roku został sprzedany na wtorkowej aukcji za 1,8 mln zł.

Na wtorkowej aukcji nabywców znalazło aż 45 prac najbardziej uznanych artystów tworzących po II wojnie światowej, w tym dzieła Stanisława Fijałkowskiego, Jana Tarasina, Erny Rosenstein, Jerzego Nowosielskiego, Tomasza Ciecierskiego, Józefa Hałasa, Tadeusza Kantora oraz Edwarda Dwurnika.

Rekordy cenowe osiągnęły m.in. praca Jan Dobkowskiego „Okeanida z Delos” sprzedana za 204 tys. zł, która jest najdrożej sprzedaną pracą tego artysty, praca Stanisława Fijałkowskiego „24.X.71” sprzedana za 480 tys. zł, praca Alfreda Lenicy „Plamy na niebie i ziemi”, która osiągnęła kwotę 408 tys. zł oraz obraz Teresy Tyszkiewicz „Gest” sprzedany za 192 tys. zł. Również praca Edwarda Dwurnika „Bajkał” osiągnęła rekordową dla tego artysty kwotę 504 tys. zł.