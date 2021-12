Co ciekawe, wieść o popularnych jamajskich dźwiękach błyskawicznie dotarła do Polski, i to w samym środku PRL-u, kiedy Zachód od Wschodu odgradzała żelazna kurtyna, a i bez tego znad Morza Karaibskiego jest nad Bałtyk kawał drogi . Już w 1965 r. na polskim rynku ukazała się płyta „W rytmach Jamaica ska”. Grały Tajfuny, śpiewały Alibabki, które na pytanie: „Czy wash to pranie?” odpowiadały: „Nie, taniec” i uświadamiały słuchaczy, że twist przestał być modny – przyszedł czas na ska. Piosenka „Wash-Wash Ska” rzeczywiście pochodziła z daleka. Została nagrana przez karaibski zespół Byron Lee & The Dragonaires, a nad Wisłę trafiła przez przypadek. Kierownik muzyczny Alibabek Juliusz Loranc znał kompozytora Tadeusza Prejznera, który przyniósł do stołecznego klubu Stodoła singiel „Jamaica Ska” podarowany mu przez amerykańskich studentów. Puścił Lorencowi i doszli do wniosku, że warto to włączyć do repertuaru Alibabek. Polskie słowa dopisał Marek Dagnan, a poza tym stworzono jeszcze trzy numery – już w polsko-jamajskim stylu. Wywrotowa muzyka w gomułkowskiej Polsce? Zadbano o pozory. Powtarzane w kółko za piosenkarkami wyrażenie „Jamaica ska” miał… leczyć wady wymowy. Rok temu przypomniano tamte jamajskie piosenki na dwupłytowym albumie „Tribute to Alibabki”. Pierwszy krążek zawiera archiwalia, drugi to wspólny popis Alibabek i młodszej o pokolenie grupy The Bartenders wzmocnionych czołówką polskich wykonawców reggae, wśród których znaleźli się m.in. Gutek, Junior Stress, Earl Jacob, a także weterani – Andrzej Krzywy i Piotr Strojnowski.