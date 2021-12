Pandemia skutecznie zniechęca do udziału w masowych balach sylwestrowych. Tuż przed końcem roku Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski zapytał Polaków, jak planują spędzić zbliżającą się noc sylwestrową. Prawie połowa pytanych odpowiedziała, że nie zamierza się ruszać z domu ani urządzać hucznej fety, 13 proc. wybiera się w gości, a 12 proc. szykuje imprezę w domu. Kogo zaprosimy na domówkę? Zasadniczo zorganizujemy ją we własnym gronie (62 proc. odpowiedzi), choć co piąty ankietowany liczy, że odwiedzi go maksymalnie pięcioro gości. Wyjście rozważa zaledwie 2 proc. Polaków.