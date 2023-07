"Kino na Leżakach" to największe w Polsce wydarzenie skierowane do miłośników kina pod gołym niebem. Cykl od lat przyciąga tłumy entuzjastów. Do grona partnerów tegorocznej, dziesiątej już edycji, dołączył Alior Bank.

Uczestnicy „Kina na leżakach” mogą spodziewać się filmowych hitów oraz wielu dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów i partnerów wydarzenia. Oprócz filmów czekają na nich quizy i konkursy czy strefy partnerów z ich unikalnymi produktami. Pod wybranymi leżakami będą ukryte upominki.

„Kino na Leżakach” wystartowało 16 czerwca, a ostatnie plenerowe pokazy odbędą się w pierwszej połowie września. Planowane jest ponad 60 bezpłatnych seansów plenerowych w niemal 40 miejscowościach. Dokładny harmonogram i szczegóły wydarzenia znajduje się pod adresem: https://www.kinonalezakach.pl/#july