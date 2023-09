Prezydent wziął udział w Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki 2023. Andrzej Duda ogłosił rozpoczęcie starań o Letnie Igrzyska Olimpijskie w naszym kraju w roku 2036.

List do przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha

"Pozostaje nam do uzupełnienia oczywiście to, co konieczne od strony sportowej, nie tylko pod względem infrastrukturalnym, ale także i pod względem przygotowań olimpijskich. Mam nadzieję, że okres 13 lat od tej strony będzie dla nas wystarczający" - mówił Andrzej Duda.

Poinformował również, że "dosłownie w najbliższych dniach przygotuje stosowny list do przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha". "Przekażę ten list na ręce prezesa naszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który udaje się na spotkanie z przewodniczącym MKOl. Dokładnie 6 października panowie mają zaplanowane spotkanie. Ten list zostanie przez prezesa PKOl własnoręcznie przekazany na ręce przewodniczącego MKOl" - mówił prezydent. Prezesem PKOl jest obecnie Radosław Piesiewicz.

"Wierzę w to, że to skutecznie uruchomi nasze starania i w efekcie możliwość przeprowadzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku otrzymamy" - zaznaczył Andrzej Duda. Prezydent zapewnił, że będzie patronował tym przygotowaniom. "Obiecuję tutaj swoje osobiste zaangażowanie w to, abyśmy otrzymali możliwość przeprowadzenia Letnich Igrzysk Olimpijskich" - dodał.

autorzy: Marcin Jabłoński, Szymon Bafia