We wtorek w Saint-Denis w miejscu, gdzie za rok powstanie wioska olimpijska, odbędzie się specjalne forum, podczas którego firmy zajmujące się obsługą igrzysk w Paryżu będą rekrutować pracowników.

W wielu sektorach, które są niezbędne do zorganizowania imprezy, takich jak ochrona czy komunikacja miejska, brakuje pracowników. Jest to związane z pandemią, która zmniejszyła zatrudnienie. Pracodawcy w dalszym ciągu mają trudności z rekrutacją, mimo podwyższonych płac i dostosowywania godziny pracy. Jednym z głównych argumentów, którymi firmy chcą zachęcić potencjalnych kandydatów, jest to, że praca przy obsłudze igrzysk olimpijskich będzie dla nich dużą zaletą w CV w przyszłości.

Reklama

Na kilka dni przed forum pracowniczym w Saint-Denis swój udział w nim zadeklarowały cztery tysiące osób poszukujących zatrudnienia. "To bogate doświadczenie, które docenią przyszli rekrutujący. To wielkie wyzwanie, podobnie jak całe igrzyska olimpijskie dla Francji" – powiedział szef olimpijskiego komitetu organizacyjnego Tony Estanguet. Przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.