Strony internetowe brytyjskiego rządu oraz dzienników "Financial Times" i "The Guardian", a także amerykańskiego "The New York Times" i agencji Bloomberg przestały działać we wtorek około południa. Były jednak dostępne z niektórych miejsc, w tym m.in. z Polski. W ciągu godziny awarię usunięto.

Awarie dotyczyły takich popularnych zagranicznych serwisów, jak Amazon, Reddit, Spotify, HBO Max, eBay i PayPal. W Polsce serwisy te działały bez problemu. Po wejściu na ich strony internetowe ukazywał się komunikat "503 Service Unavailable". Awaria sieci Fastly Fastly, globalna sieć dostarczania treści online (CDN), poinformowała o awarii w całej swojej sieci, która wpływa na strony korzystające z jej platformy. Ta usługa jest coraz częściej wybierana przez firmy, bo odciąża hostingi serwisów oraz obniża koszty użytkowania. Na razie Fastly nie podała, co było przyczyną awarii. Według ekspertów nie można jednak wykluczyć zorganizowanego cyberataku.