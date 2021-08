„Biorąc pod uwagę przewidywane opóźnienia w opracowaniu skafandrów kosmicznych, potrzebnych na lądowanie na Księżycu pod koniec 2024 roku, jak obecnie planuje NASA, ich wykonanie może nie być możliwe” – czytamy w audycie. Szef SpaceX, Elon Musk, od razu odpowiedział na Twitterze: „SpaceX może to zrobić, jeśli zajdzie taka potrzeba”.

Czy to kolejna pusta obietnica? Jak pisze redakcja Futurism.com, nie byłby to pierwszy raz. Ale, jak pokazuje audyt, NASA zmaga się ze zbyt ambitnymi terminami. Możliwe, że będzie musiała wykorzystać pomoc prywatnego przemysłu kosmicznego – czy jej się to podoba, czy nie.

Firma SpaceX zaprojektowała już kombinezony kosmiczne, które były wykorzystane podczas kilku misji w kosmosie. Jednak te eleganckie, czarno-białe skafandry nie są przeznaczone do spacerów kosmicznych, nie mówiąc już o poruszaniu się po nieprzyjaznej powierzchni innej planety.

NASA już teraz zaprzęgła prywatnych graczy do zaprojektowania kombinezonu, który mógłby być gotowy do 2024 roku. W lipcu agencja opublikowała projekt zapytania ofertowego, prosząc firmy o przedstawienie „komercyjnych kombinezonów kosmicznych i usług wsparcia dla spacerów kosmicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”.

Ale dlaczego projekt skafandra kosmicznego NASA jest tak opóźniony w stosunku do harmonogramu? Według audytu, koszty opracowania i testowania kombinezonu gwałtownie rosną. Szacuje się, że do 2025 roku wzrosną do kwoty ponad 1 miliarda dolarów. Swoją rolę w opóźnieniu odegrała również pandemia Covid-19.

SpaceX jest już zaangażowany w wysiłki NASA na rzecz powrotu na Księżyc. Firma otrzymała niedawno kontrakt o wartości 2,9 miliarda dolarów na zaprojektowanie wariantu lądownika księżycowego swojego statku kosmicznego Starship, aby wysłać astronautów NASA na powierzchnię Księżyca.