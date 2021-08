W tym roku największe w Polsce wydarzenie na temat cyberbezpieczeństwa odbędzie się w Małopolsce, w Krynicy-Zdroju dlaczego?

Instytut Kościuszki przy organizacji poprzednich edycji CYBERSEC współpracował wielokrotnie z administracją samorządową. W tym roku w naszą inicjatywę udało się zaangażować Województwo Małopolskie, które stanęło przed dużymi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Regiony i miasta na całym świecie są szczególnie narażone na ataki na infrastrukturę krytyczną i bardzo potrzebują lepszego przygotowania do tego typu zagrożeń. Z kolei Krynica Zdrój, która do niedawna nam wszystkim kojarzyła się z Forum Ekonomicznym, po przeniesieniu do Karpacza pozostawiła naturalną przestrzeń do zagospodarowania na wydarzenie konferencyjne o podobnej, międzynarodowej skali. Co więcej, Krynica znajduje się dokładnie w centrum Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), regionu, który jest szczególnie istotny dla Polski jeśli chodzi o współpracę międzynarodową w zakresie transformacji cyfrowej i budowanie cyberbezpieczeństwa (tzw. inicjatywa Cyfrowego Trójmorza). Zatem powodów było kilka.

Czym CYBERSEC różni się od pozostałych tego typu konferencji i wydarzeń, które mają miejsce teraz na przełomie sierpnia i września?

To w naszym regionie jedyna, a na pewno największa konferencja poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa w ujęciu strategicznych wyzwań dla państw, regionów i gospodarek. CYBERSEC to marka, która przez 7 lat zbudowała sobie uznanie wśród administracji publicznej w całej Unii Europejskiej, NATO oraz wśród administracji samorządowej, ale także sektora prywatnego. Program wydarzenia w tym roku koncentruje się wokół demokratycznych wartości w kontekście technologii, granic etycznych, o których musimy pamiętać w czasach cyfryzacji gospodarki. Ważnym aspektem jest także bezpieczeństwo transformacji cyfrowej w regionie Trójmorza, a także zagrożenia dla regionów i miast w kontekście całej Europy, gdyż to właśnie od ich zaangażowania i od partnerstwa publiczno-prywatnego zależy odporność cyfrowa Europy.

Jakie wyzwania będą jeszcze omawiane na konferencji?

Podzieliliśmy w tym roku tematy na cztery ścieżki tematyczne: Cyfrowa Przestrzeń, Cyfrowe Trójmorze, Cyberbezpieczeństwo Administracji Samorządowej i Krynica Goes Digital. Każdy z tych tematów koncentruje się na bezpiecznej transformacji cyfrowej, natomiast każdy w nieco innym kontekście. Europejska Strategia w zakresie danych dostępnych dla wszystkich sektorów gospodarki, zagrożenia cyberatakami dla regionu Trójmorza, w tym na infrastrukturę krytyczną [m.in. szpitale, urzędy – przypis red], rewolucja cyfrowa w różnych sektorach gospodarki, bezpieczeństwo centrów danych i sieci 5G – to wszystko istotne tematy, które omówią eksperci z całej Europy, a nawet i Świata, zarówno w formie dyskusji, jak i warsztatów. Pojawią się także tematy z obszarów nietradycyjnych dla naszej konferencji: bezpieczeństwo energetyczne, czy kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19, tak istotne tu i teraz. Zaplanowaliśmy około 40 różnych formatów, na miejscu dla gości w Krynicy i transmitowanych online dla wszystkich zainteresowanych na całym świecie.

Kto w tym roku odwiedzi Krynicę?

Zaproszenie przyjął Prezydent RP Andrzej Duda, przyjęli także przedstawiciele administracji rządowej w tym ministrowie z krajów Trójmorza, asystent sekretarza generalnego NATO ds. nowych zagrożeń David van Weel, obecność potwierdził Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski, przedstawiciele administracji samorządowej, m.in. Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz liderzy sektora prywatnego, przedstawiciele firm z regionu, lokalnych i globalnych graczy biorących udział w transformacji cyfrowej.