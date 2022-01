Meta ogłosiła swój nowy AI Research SuperCluster (RSC) – superkomputer, który ma być wykorzystywany do projektów badawczych nad AI. Superkomputer, nad którym prace trwały od dwóch lat, może ostatecznie pomóc gigafirmie w opracowaniu znacznie potężniejszego oprogramowania AI – sztucznej inteligencji potencjalnie przydatnej do trudnych zadań, takich jak wykrywanie mowy nienawiści w postach. „Dzięki RSC możemy szybciej trenować modele [AI], które wykorzystują sygnały wielomodalne – na przykład, aby zrozumieć kontekst postu, w tym język, obrazy i ton” – skomentował Shubho Sengupta, inżynier oprogramowania w Meta (do niedawna: Facebook) w wywiadzie dla CNN Business.

Obecnie najszybszy superkomputer w Stanach Zjednoczonych i drugi najszybszy na świecie – Summit Departamentu Energii USA – był dotąd wykorzystywany do wspomagania badań nad takimi rzeczami, jak nieznane białka. Kilka gigantów technologicznych, takich jak Microsoft i Nvidia, również posiada superkomputery na własny użytek.

Meta poinformowała, że – to stan na styczeń – firmowy superkomputer zawiera 6 080 układów GPU (ang. Graphics Processing Unit), co potencjalnie czyni go jednym z najpotężniejszych na świecie. Przy obecnym rozmiarze może on równać się z superkomputerem Perlmutter w Narodowym Naukowym Centrum Obliczeniowym Badań Energetycznych, który zajmuje piąte miejsce na świecie w rankingu superkomputerów. Jednak po ukończeniu prac pod koniec tego roku, ma być on wyposażony w 16 tys. układów GPU – Meta spodziewa się, że będzie w stanie osiągnąć wydajność obliczeniową bliską pięciu eksaFLOPSów, czyli 5 kwintylionów operacji na sekundę. Jeśli to się powiedzie, będzie to najszybszy superkomputer na świecie.

Naukowcy będą mogli używać superkomputera do „płynnej analizy tekstu, obrazów i wideo jednocześnie” i wymyślać nowe narzędzia rzeczywistości rozszerzonej – zapowiada Meta. Z czasem firma ma nadzieję, że umożliwi to „zbudowanie zupełnie nowych systemów AI”, które będą w stanie wykonywać trudne obliczeniowo zadania, takie jak tłumaczenia w czasie rzeczywistym dla dużej grupy ludzi, którzy mówią różnymi językami – podaje CNN.

Wczesne testy wykazały, że superkomputer może trenować duże modele językowe trzy razy szybciej niż system, z którego obecnie korzysta Facebook. Oznacza to, że model AI, którego wytrenowanie przy użyciu istniejącego systemu zajęłoby dziewięć tygodni, mógłby zostać wytrenowany w trzy tygodnie przy użyciu superkomputera. Meta ma nadzieję, że superkomputer pomoże w budowie technologii niezbędnych do stworzenia Metaverse – szumnie zapowiadanej przyszłości Facebooka.