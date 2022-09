Reklama

Cena kryptowaluty jest niestabilna. Jeszcze w środę spadła poniżej 19 tys. dol., by w przeciągu niecałego tygodnia zyskać około 17 proc.

Giełda i Fed zmorą bitcoina

Inwestorzy z rynku krypto koncentrują się obecnie na kilku wydarzeniach. Pierwszym z nich są dobre ostatnio notowania amerykańskich indeksów, a należy pamiętać, że bitcoin i altcoiny są silnie skorelowane z giełdą, a w szczególności z indeksem Nasdaq. Wielu ekspertów uważa, że trwający obecnie cykl na rynku krytpowalut został mocno zaburzony właśnie z powodu bessy na Wall Street, wskazując przy tym na silny wzrost korelacji między tym indeksem a ceną największej kryptowaluty w ciągu ostatnich kilku-kilkunastu miesięcy.

Kolejnym istotnym czynnikiem są dane makro płynące z gospodarek, a w szczególności z USA. Kryptoinwestorzy czekają przede wszystkim na informację na temat inflacji CPI za sierpień. Ten odczyt może być kluczowy w kontekście polityki Fed w najbliższych miesiącach. Rynek krypto liczy na to, że bank centralny zakończy wkrótce cykl podwyżek stóp procentowych, ale przed nami zapewne co najmniej jedno podniesienie stóp.

The Merge

W najbliższych dniach dojdzie także do najważniejszego wydarzenia w branży kryptowalut od lat. Chodzi o The Merge, czyli długo oczekiwane zmiany w sieci Ethereum. Celem tego procesu jest przejście z konsensusu Proof of Work (PoW) na Proof of Stake (PoS), które oznaczają sposób potwierdzania transakcji w sieci. Celem jest zwiększenie jej skalowalności, szybkości oraz zmniejszenie węglowego śladu, który generuje.

Bitcoin znajduje się w długotrwałym trendzie spadkowym, który trwa od listopada zeszłego roku, gdy BTC osiągnął swoje ATH na poziomie prawie 70 tys. dol. Nastoje na rynku krypto są silnie uzależnione od kondycji bitcoina, więc jego przecena pociągnęła w dół wszystkie altcoiny. Z całego rynku wyparowało od listopada blisko 2 biliony dolarów.

Sytuacja na rynku zaczyna się powoli stabilizować. Najkorzystniej wyglądają notowania wspomnianego ethera, którego cena wzrosła z poziomu ok. 890 dol. w połowie czerwca do ponad 2 tys. dol. w połowie sierpnia. We wtorek 13 września o godz. 14 był wyceniany na ok. 1740 dol.