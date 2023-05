Reklama

Udostępnienie przez OpenAI do powszechnego użytku ChatGPT, uruchomiło lawinę zainteresowania sztuczną inteligencją między innymi wśród inwestorów poszukujących nowego akceleratora wzrost zysków w czasie, gdy rosnące koszty finansowania zewnętrznego i problemy z łańcuchem dostaw studziły optymizm i światową gospodarkę.

„Wiele korzystnych czynników, które doprowadziły do ​ wzrostu zysków (S&P 500), wydaje się zanikać”, powiedział Snider w CNBC w „ Asia Squawk Box ”. Według eksperta z GS nadzieję na powrót na śnieżkę rozwoju daje „poprawa produktywności dzięki sztucznej inteligencji”.

Jak bardzo sztuczna inteligencja zmieni świat za 10 lat?

„Dla większości inwestorów jest jasne, że bezpośrednimi zwycięzcami są sektor technologiczny” — dodał Snider. „Prawdziwym pytaniem dla inwestorów jest to, kto będzie zwycięzcą w przyszłości”. Zwrócił uwagę, że „w 1999 lub 2000 r., podczas bańki technologicznej, bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić, jak Facebook lub Uber zmienią sposób, w jaki żyjemy”.

Koncerny boją się generować nowe koszty

Snider zwrócił również uwagę na to, że część największych amerykańskich firm rezygnuje z inwestycji. „Jedną z oznak niepokoju w ostatnim sezonie wyników jest to, że spółki z S&P 500 zaczynają nieco wycofywać się z wydatków korporacyjnych”. Jednym z powodów mogą być podwyższone stopy procentowe, powiedział.

„Jeśli stopy procentowe są wysokie, jako firma możesz nie być zbyt chętny do zaciągania długu i dlatego możesz wycofać się z wydatków. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na wykupy S&P 500, w pierwszym kwartale tego roku spadły one o 20 proc. rok do roku — to znak, że być może nie dostrzegliśmy wszystkich skutków tego cyklu zacieśniania (polityki monetarnej).”