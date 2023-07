Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Federację Robotyki, liczba robotów operacyjnych w chińskiej produkcji osiągnęła w 2021 r. wskaźnik 322 jednostek na 10 tys. pracowników. Po raz pierwszy w historii Chiny miały większe zagęszczenie robotów w przemyśle niż USA, gdzie na 10 tys. pracowników przypadało 274 jednostek robotów.

Chiny zajmują obecnie piąte miejsce na świecie, za Koreą Południową (1000 na 10 000 pracowników), Singapurem (670), Japonią (399) i Niemcami (397).

Wzrost automatyzacji w latach 2017-2021

Chiny i Korea Południowa to kraje, które w ostatnich latach poczyniły największe postępy w wyścigu o automatyzację przemysłu. W latach 2017-2021 w Korei Południowej liczba robotów na 10 tys. pracowników wzrosła z 710 do 1000. W Chinach wzrost zagęszczenia robotów w przemyśle był jeszcze bardziej imponujący. Na 10 tys. pracowników w 2017 roku przypadało 97 jednostek, a w 2021 r. zagęszczenie wzrosło do 322 jednostek na 10 tys. pracowników.

W Europie zagęszczenie robotów odnotowało dość duży skok w szwajcarskim przemyśle, przy czym wskaźnik ten niemal podwoił się w latach 2017-2021 – ze 129 do 240 robotów na 10 000 pracowników. We Francji przemysł wytwórczy nadal charakteryzował się niższym poziomem robotyzacji niż większość sąsiednich krajów. We Francji na 10 000 pracowników w 2021 r. przypadały 163 roboty. To niewiele w porównaniu z sąsiadami, gdzie wskaźnik był na poziomie odpowiednio: 217 we Włoszech, 198 w Belgii/Luksemburgu i 167 w Hiszpanii.