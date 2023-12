Nie ma sierści, ale za to na tułowiu wyraźny biały napis „Carabinieri”, znany z radiowozów.

Będzie patrolował Rzym w Sylwestra

Psi robot sterowany jest przy pomocy tabletu z odległości do 150 metrów i może poruszać się także po trudnym terenie; zwinnie wspina się i wchodzi po schodach. Dzięki jego pomocy karabinierzy będą przeprowadzali ryzykowne operacje, w tym usuwanie przeszkód i materiałów wybuchowych. Temu służą jego sprawne kończyny.

Poza tym Saetta ma inne możliwości; potrafi opracować mapę kontrolowanego miejsca dzięki zainstalowanym systemom laserowym i termicznym, wskazać niebezpieczeństwo i wykryć nawet najmniejsze ilości niebezpiecznych substancji chemicznych i promieniotwórczych.

Nowy pomocnik karabinierów przyda się już niedługo w sylwestra i Nowy Rok, kiedy będzie wraz z nimi patrolował Rzym w poszukiwaniu nieodpalonych petard, zagrażających ludziom.

Jak wyjaśniono, Saetta został powołany do służby nie po to, by zastąpić jednostkę karabinierów z prawdziwymi psami, ale by wyręczać je w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach i nie narażać ich na ryzyko.

Z Rzymu Sylwia Wysocka