Wśród mieszkańców krajów UE (w wieku 16–74 lat) 41,22 % nigdy nie korzystało z urządzeń połączonych z internetem– wynika z danych Eurostatu. Co było głównym powodem? Wspomniana grupa najczęściej odpowiadała, że nie potrzebowała takich sprzętów(to o 2 p.p. mniej niż w 2020 r.)

Jakie powody znalazły się jeszcze w odpowiedziach mieszkańców państw UE?

zbyt wysoki koszt (10,19 %);

(10,19 %); obawy ws. prywatności i ochrony danych osobowych (8,20 %);

(8,20 %); obawy dotyczące ochrony (7,45 %);

(7,45 %); brak umiejętności obsługi tych urządzeń lub systemu (4,01);

(4,01); obawy ws. bezpieczeństwa lub zdrowia (2,49 %);

(2,49 %); inne powody (7,93 %).

Jak mieszkańcy UE wykorzystują sieć?

Coraz więcej osób w UE korzysta z inteligentnych urządzeń przenośnych (25, 80 %)., czyli np: smartwatchy, opasek fitness, gogli lub zestawów słuchawkowych z dostępem do sieci, sprzętów monitorujących bezpieczeństwo oraz innych akcesoriów (wzrost o 9 p.p. w porównaniu z 2020 r.).

Do czego mieszkańcy krajów UE potrzebują jeszcze internetu?

konsole do gier (20,10%);

(20,10%); wirtualni asystenci, inteligentne głośniki lub aplikacje (13,35 %);

(13,35 %); rozwiązania powiązane z siecią do zarządzania mediami, np. termostaty i liczniki (10,09 %);

(10,09 %); obsługa urządzeń np. roboty odkurzające, lodówki, piekarniki, ekspresy do kawy (9,24 %);

(9,24 %); detektory, kamery bezpieczeństwa, zamki do drzwi lub inne rozwiązania (8,59 %).

TV z dostępem do internetu

Ponad 50 % osób (w wieku od 16 do 74 lat) w krajach UE korzystała z telewizji połączonej z internetem w 2022 r. (w porównaniu do 2020 r. to o 9 p.p. więcej).

Gdzie było najwięcej osób korzystających z TV z dostępem do internetu?

Malta ( ok. 78 %);

( ok. 78 %); Hiszpania (ok. 69 %);

(ok. 69 %); Szwecja (ok. 68 %);

(ok. 68 %); Irlandia (ok. 68 %) ;

(ok. 68 %) ; Cypr (66%).

Oto kraje, gdzie najmniej mieszkańców korzystało z telewizji z dostępem do sieci: