Czym zajmuje się Arm?

Arm to brytyjska firma, która jest najbardziej znana z projektowania i udzielania licencji na architekturę ARM innym producentom. Wykorzystuje się ją m.in. w procesorach Apple czy Qualcomma, które od lat są uznawane za najlepsze jeśli chodzi o układy mobilne. Od kilku lat Apple stosuje ją również w komputerach Mac.

Właścicielem Arm jest brytyjski SoftBank. Trzy lata temu chciała go przejąć Nvidia, ale finalnie transakcja opiewająca na 40 mld dol. nie doszła do skutku. Firma w komunikacie stwierdziła jedynie, że powodem były „znaczne wyzwania regulacyjne”.

Po tym fakcie SoftBank postanowił wprowadzić Arm na giełdę. W nadchodzących tygodniach ma on zadebiutować na Nasdaq. SoftBank planuje wystawić na sprzedaż 95,5 miliona akcji depozytowych w cenach od 47 do 51 dolarów za sztukę. Wycena może wynieść nawet 52 miliardy dolarów, co byłoby największą publiczną ofertą w tym roku.

Współpraca Apple z Arm

Tuż przed tym wydarzeniem Arm poinformował w komunikacie, że Apple, czyli jeden z najważniejszych partnerów, będzie korzystał z technologii firmy przez kolejne lata, co najmniej do 2040 r. Tym samym rozwiane zostały obawy, że zmiana w strukturze korporacyjnej Arm może skłonić część jej klientów do poszukiwania technologicznych alternatyw.

W akcje firmy podczas IPO zainwestują Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Cadence, Synopsis, Samsung i TSMC – w sumie na kwotę szacowaną na 735 mln dol.

Arm — charakterystyka firmy

Arm został założony w 1990 r., ale firma zaczęła się gwałtownie rozwijać po premierze iPhone'a w 2007 r., kiedy zaczął się boom na smartfony. Ich producenci potrzebowali chipów dostosowanych do niskiego zużycia energii, zwłaszcza w porównaniu z architekturą x86 stosowaną w procesorach do komputerów PC i serwerów firmy Intel i AMD.

Podstawowymi przewagami architektury ARM są: oszczędność energii, możliwość wykonywania procesorów w jak najmniejszych litografiach (obecnie to 3 nm), niskie temperatury pracy i świetny stosunek wydajności do zużycia energii.

