Immersive View i dokładniejsze detale na trasie

Reklama

Największym osiągnięciem w ostatnich aktualizacjach Google Maps jest funkcja Immersive View stworzona dzięki połączeniu technologii AI oraz Street View. Umożliwia ona trójwymiarowy podgląd różnych miejsc, oglądania ulic światowych metropolii, w tym Warszawy czy Krakowa, w trzech wymiarach. Co więcej, funkcja ta pozwala na podgląd miejsc o różnych porach dnia i w zmieniających się warunkach pogodowych, co znacznie ułatwia planowanie podróży i wizualizację planowanej trasy czy miejsca docelowego.

Google wprowadziło także ulepszenia w zakresie nawigacji. Teraz, Mapy Google prezentują nie tylko położenie ulic, ale również takie detale jak mosty, liczba pasów ruchu, czy nawet wymiary budynków wzdłuż trasy. Te ulepszenia znacząco ułatwiają orientację i dostarczają precyzyjniejszych wskazówek podróżnych. Google Maps wprowadziło także funkcję wyświetlania ograniczeń prędkości, znaną już z aplikacji Waze, która dostępna jest w Polsce.

Reklama

Wyszukiwarka inspiracji w Mapach Google oraz Google Lens

Google Lens, zintegrowane teraz z Mapami Google, otwiera nowe możliwości w interakcji z naszym otoczeniem. Jest to narzędzie, wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) i rozszerzoną rzeczywistość (AR), przez co pozwala na szybkie i intuicyjne rozpoznawanie obiektów i miejsc wokół nich. Wyobraź sobie sytuację, w której spacerujesz po nieznanym mieście. Wystarczy, że skierujesz kamerę telefonu na interesujący cię budynek czy pomnik, a Google Lens natychmiast dostarczy ci informacji o tym miejscu. Może to być historia zabytku, godziny otwarcia muzeum, czy opinie o pobliskiej restauracji.

Z kolei wyszukiwarka inspiracji w Mapach Google to narzędzie, dzięki któremu możesz wprowadzać unikalne i kreatywne zapytania, takie jak "spacer z psem nad morzem" lub “sesja zdjęciowa w polu dyniowym”. Wyniki wyszukiwania są prezentowane w formie wizualnej, co oznacza, że zobaczysz zdjęcia pasujące do Twoich zapytań, udostępnione przez innych użytkowników Google Maps. To idealne rozwiązanie dla osób szukających inspiracji na weekendowe wypady, niecodzienne aktywności czy nowe miejsca do odwiedzenia.

Nowości dla kierowców pojazdów elektrycznych

Google Maps wprowadza też ulepszony widok stacji ładowania pojazdów elektrycznych, dostarczając szczegółowych informacji o kompatybilności ładowarek, historii ich używania, czy prędkości ładowania. To znaczące ułatwienie dla coraz większej liczby kierowców aut elektrycznych.

Podsumowanie

Google Maps nieustannie rozwija się, wprowadzając innowacje, które ułatwiają i ubogacają nasze doświadczenia z nawigacją. Od trójwymiarowego widoku po inteligentne wyszukiwanie, każda z tych nowości jest krokiem naprzód w technologii map online. Dzięki nim narzędzie od Google pozostaje niezastąpionym narzędziem w codziennym życiu i podróżach.