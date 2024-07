Czy sztuczna inteligencja jest w stanie wywołać w nas współczucie? O najnowszych badaniach w tym temacie dla „Psychology Today” pisze psychiatrka Marlynn Wei.

Prosimy nie krzywdzić robotów

Co do zasady – im robot bardziej przypomina, nie tylko wyglądem, człowieka, tym bardziej jesteśmy skłonni mu współczuć i interesować się jego dobrostanem. Opisywane przez Wei badanie wykazało jednak, że trudno nas nabrać, że ktoś odczuwa ból, jeśli go nie odczuwa. Faktycznie cierpiącym ludziom współczujemy, robotom markującym cierpienie – już nie.

Jednak relacje ludzi z robotami napędzanymi sztuczną inteligencją są złożone – Wei pisze, że owszem, obdarzamy je empatią, choć na innych zasadach niż ludzi, a z drugiej strony – mamy ochotę je krzywdzić. Jako przykład podaje robota-autostopowicza hitchBOT, który z pomocą nieznajomych kierowców przejechał Kanadę, Niemcy i Holandię, ale jego podróż przez Stany Zjednoczone zakończyła się zniszczeniem przez anonimowych sprawców. Z drugiej strony – ludzcy autostopowicze też czasami kończą marnie, wystarczy wspomnieć ofiary seryjnego mordercy Charlesa Sobhraja.

Wei wspomina też, że dzieci mogą mieć ochotę dokuczać robotom – z ciekawości, która pcha je też do wyrywania skrzydełek owadom. Badania pokazują, że krzywdzenie robotów postrzeganie jest przez nas negatywnie, choć nie tak negatywnie jak krzywdzenie ludzi.

Metafory działają na korzyść, autonomia na niekorzyść

Podobieństwo, nie tylko fizyczne, do człowieka, wydaje się kluczem do zrozumienia, jakie warunki muszą zostać spełnione, żebyśmy obdarzyli robota, a nawet chatbota, uczuciami podobnymi do tych, jakimi obdarzamy innych ludzi. Wei opisuje tę zależność w ośmiu punktach: