Cena węgla w 2025 roku - ile kosztuje tona węgla?

Ceny węgla w 2025 roku, podobnie jak w poprzednim roku, są dość stabilne. Tona węgla kosztuje od 1150 zł do 1700 zł, a ostateczna cena zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj węgla, sposób pakowania i miejsce zakupu. Węgiel luzem jest tańszy niż ten pakowany w 20-kilogramowe worki. Ceny różnią się również u poszczególnych sprzedawców - najniższe ceny często oferuje Polska Grupa Górnicza (PGG), podczas gdy prywatne firmy sprzedające węgiel importowany z Kazachstanu lub Kolumbii mają wyższe stawki.

Ceny poszczególnych rodzajów węgla

Ekogroszek : Jest najpopularniejszym typem węgla w Polsce. W 2025 roku jego cena pozostaje stabilna. W sklepie PGG ekogroszek luzem kosztuje 1150 zł za tonę, a pakowany w worki - 1500 zł. Za ekogroszek o obniżonej emisji substancji toksycznych trzeba zapłacić nawet 1600 zł za tonę. Prywatni sprzedawcy, jak ekogroszek.eu czy Biopol, oferują go drożej, za około 1650-1700 zł.

: Jest najpopularniejszym typem węgla w Polsce. W 2025 roku jego cena pozostaje stabilna. Węgiel orzech : Ma większą granulację (25-80 mm). Chociaż jest popularny, często nie nadaje się do pieców z podajnikiem automatycznym. Ceny u prywatnych sprzedawców wahają się od 1040 zł (za węgiel gorszej jakości) do 1600 zł za tonę (za węgiel workowany). W PGG cena luzem wynosi 1150-1400 zł.

: Ma większą granulację (25-80 mm). Chociaż jest popularny, często nie nadaje się do pieców z podajnikiem automatycznym. Węgiel kostka: Charakteryzuje się największą granulacją (63-200 mm) i jest sprzedawany wyłącznie luzem. Jest często używany w starszych typach pieców zasypowych. W PGG kosztuje 1150 zł za tonę.

Co wpływa na ceny węgla?

Czynniki wpływające na ceny węgla to:

Podaż i popyt : Gwałtowny wzrost popytu przed sezonem grzewczym przy stosunkowo stałej podaży prowadzi do wzrostu cen.

: Gwałtowny wzrost popytu przed sezonem grzewczym przy stosunkowo stałej podaży prowadzi do wzrostu cen. Jakość i rodzaj węgla : Ceny różnią się w zależności od kaloryczności (wartości opałowej), granulacji (np. ekogroszek, orzech) oraz zawartości popiołu i siarki. Węgiel o wyższej kaloryczności i lepszych parametrach jest droższy.

: Ceny różnią się w zależności od kaloryczności (wartości opałowej), granulacji (np. ekogroszek, orzech) oraz zawartości popiołu i siarki. Węgiel o wyższej kaloryczności i lepszych parametrach jest droższy. Sytuacja na rynkach międzynarodowych : Zmiany na globalnym rynku surowców energetycznych, w tym węgla, mają bezpośredni wpływ na ceny w Polsce.

: Zmiany na globalnym rynku surowców energetycznych, w tym węgla, mają bezpośredni wpływ na ceny w Polsce. Koszty transportu: Koszty przewozu węgla z kopalń lub portów do składów opału oraz do odbiorców końcowych również są wliczane w ostateczną cenę.

Dlaczego ceny węgla nie spadają?

Ceny węgla w 2025 roku są podobne do tych sprzed roku, co jest dobrą wiadomością dla osób pamiętających ceny rzędu 4000 zł tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Jednak nie ma co liczyć na ich znaczny spadek. Głównym powodem jest niska produkcja polskich kopalń, która nie pokrywa krajowego zapotrzebowania, co wymusza import. Węgiel sprowadzany z Kazachstanu i Kolumbii jest droższy ze względu na wysokie koszty transportu i konieczność dodatkowej obróbki przed sprzedażą.

Jak zaoszczędzić na zakupie węgla?

Najlepszym sposobem na obniżenie kosztów zakupu węgla jest kupno opału wiosną, gdy ceny są najniższe. Okres od sierpnia do października, a tym bardziej sezon grzewczy, to tzw. wysoki sezon, kiedy ceny są najwyższe.