Ekspertka zauważyła, że rekrutacja przechodzi jeden z najtrudniejszych okresów w ostatnich latach: wysoka rotacja pracowników, niedobory talentów, a do tego zjawisko „lejka” (więcej kanałów pozyskiwania, więcej aplikacji i więcej prowadzonych równolegle procesów). W efekcie zespoły HR grzęzną w gąszczu manualnych zadań, a na podejmowanie kluczowych decyzji brakuje czasu. Zapraszamy do zapoznania się z całym komentarzem.

Nie chodzi tylko o przeprowadzanie rozmów

Problemem rzadko bywa brak umiejętności przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Prawdziwym wyzwaniem jest dotarcie do etapu rozmowy z kandydatem z zachowaniem jasności umysłu. Wcześniej czeka nas zalew zadań, które wnoszą niewielką wartość: pojedyncza selekcja CV, wysyłanie potwierdzeń, przekładanie spotkań, kopiowanie i wklejanie aktualizacji – a co najgorsze, tracenie po drodze najlepszych kandydatów, np. z powodu opóźnień w przesyłaniu informacji zwrotnych.

W tym obszarze sztuczna inteligencja oferuje realną przewagę. Automatyzacja wczesnych etapów procesu – organizacja aplikacji, priorytetyzacja oparta na wskazanych kryteriach oraz follow-up – pozwala odzyskać potencjał analityczny. AI pomaga narzucić spójne zasady, identyfikować kompetencje wykraczające poza słowa kluczowe i zarządzać procesami, które byłyby niemożliwe przy setkach zgłoszeń na jedno stanowisko.

Przykład Prosty przykład: w masowych procesach rekrutacji zespoły często idą na skróty, filtrując kandydatów według uczelni, ostatniego pracodawcy czy słów kluczowych. Nie z braku dobrych intencji, lecz czasu. Odpowiednio skonfigurowane AI pozwala na sprawiedliwe i konsekwentne podejście: priorytetyzację w oparciu o kompetencje (rzeczywiste doświadczenie, wymagania, dostępność, znajomość języków itp.), zachowując te same kryteria przez cały czas trwania procesu, nawet przy nagłym napływie aplikacji.

Kolejnym przykładem jest koordynacja. Gdy AI pomaga w proponowaniu terminów, automatyzuje przypomnienia i redukuje mailowego „ping-ponga”, efekt jest wyraźny: mniej niedochodzących do skutku spotkań, mniejsza frustracja po stronie kandydatów i HR oraz więcej czasu na przygotowanie rozmów, które faktycznie weryfikują dopasowanie do organizacji.

Jest też aspekt, który często umyka uwadze wielu osób: wewnętrzny follow-up. W wielu firmach rzeczywisty status procesu rekrutacyjnego jest odnotowywany jedynie w notatkach, e-mailach i wątkach czatów. Gdy proces staje się zautomatyzowany, a kryteria ujednolicone, decyzje o zatrudnieniu przestają zależeć od pamięci rekrutera. Ogranicza to ryzyko niespójnych decyzji i eliminuje opóźnienia w kontakcie, które często kończą się utratą kandydata.

Prawdziwy cel: przywrócenie strategicznej roli HR w procesie rekrutacji

Stwierdzenie "AI pomaga nam działać szybciej" to tylko podstawa. Prawdziwy zysk leży nie w przyspieszeniu procesów, ale w odzyskaniu strategicznej roli działów HR. Kiedy obciążenie operacyjne zostaje zredukowane, pojawia się przestrzeń na profesjonalny proces rekrutacji: lepsze pytania, głębsza ocena oraz candidate experience, które nie przypomina bezdusznej transakcji.

Zastosowanie modelu hybrydowego w rekrutacji: technologia + ludzkie decyzje

Kandydaci porównują proces rekrutacyjny do swoich codziennych doświadczeń: oczekują natychmiastowych efektów, przejrzystości i personalizacji. Dlatego najlepszy jest model hybrydowy. Sztuczna inteligencja jest niezwykle skuteczna w filtrowaniu, porządkowaniu i utrzymywaniu spójności procesów. Istnieją jednak decyzje, których nie powinno się automatyzować: ocena dopasowania danej osoby do kultury firmy, poziomu motywacji, interpretacja nieliniowych ścieżek kariery czy dostrzeganie potencjału, którego nie widać w CV. Wyboru kandydata nie da się sprowadzić do rankingu. Musi on wynikać z dobrze przeprowadzonej rozmowy. Krótko mówiąc, AI daje nam szybkość i spójność, ale decyzyjność nie może zostać oddelegowana. Automatyzując zadania powtarzalne, możemy poświęcić więcej czasu na to, co w rekrutacji jest kluczowe: zrozumienie człowieka, a nie tylko jego CV.

Odpowiedzialność i ład w korzystaniu z AI

Uprzedzenia, brak transparentności, niewłaściwe zarządzanie danymi, decyzje, których nie da się wyjaśnić, w rekrutacji oznaczają utratę zaufania. Model hybrydowy nie oznacza więc po prostu "ludzie plus technologia". Oznacza ład: zdefiniowane kryteria, nadzór, okresowe przeglądy i szkolenia zespołów. Jeśli nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego kandydat przechodzi dalej lub zostaje odrzucony, system jest nieakceptowalny – nawet jeśli wydaje się efektywny.

Automatyzacja z sensem

Wdrożenie sztucznej inteligencji w procesach rekrutacji nie sprowadza się do aktywacji nowej funkcji w oprogramowaniu, ale na zaprojektowaniu całego procesu. Na podjęciu decyzji, co automatyzować, czego nie, oraz co chcemy chronić: jakość decyzji i doświadczenie ludzi. AI jest już obecna w rekrutacji. Pytanie brzmi, czy wykorzystamy ją, aby rekrutować szybciej, czy aby rekrutować lepiej.