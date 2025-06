Publikacja legitymacji studenckich

W informacji przesłanej przez biuro komunikacji resortu cyfryzacji dodano, że "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego równolegle pracuje nad rozporządzeniem wykonawczym, które dookreśli zasady publikacji legitymacji studenckich, nie ma to jednak wpływu na uruchomienie całego rozwiązania 1 lipca".

mLegitymacja

mLegitymacja to aplikacja w smartfonie potwierdzająca, że student ma legitymację studencką – jest jej cyfrową wersją i ma taką samą moc prawną. Ten dokument elektroniczny poświadcza m.in. uprawnienia do zniżek, na przykład ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych albo biletów do kina i teatru.

Pod koniec maja Ministerstwo Cyfryzacji przekazało w komunikacie, że od 1 lipca podstawowym dokumentem potwierdzającym status studenta będzie właśnie mobilna legitymacja dostępna w aplikacji mObywatel, a dotychczasowe legitymacje – fizyczne i cyfrowe – będą ważne do końca ich terminu. Podano też, że studenci nadal będą mogli korzystać z fizycznych kart procesorowych (czyli plastikowych z czipem) – na wniosek.

Czy to koniec klasycznych legitymacji?

Pozytywnie do tej zmiany odnosi się Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jego przewodnicząca Julia Bednarska-Leśniak powiedziała PAP, że już "pojawiają się głosy poparcia – wielu studentów podkreśla wygodę cyfrowych rozwiązań i wyczekiwało takiej zmiany od lat".

Dodała, że "zmiana wcale nie znaczy, że pozbywamy się legitymacji plastikowych". "Legitymacja fizyczna będzie opcją dodatkową, a mLegitymacja wersją domyślną. Zdecydowanie tak. Pełna cyfryzacja legitymacji ogranicza koszty, eliminuje zbędną biurokrację i wreszcie daje studentom większy komfort. To zgodne z unijnymi standardami eIDAS 2.0 i dąży do pełnego wdrożenia cyfrowej tożsamości" – podkreśliła przewodnicząca.(PAP)