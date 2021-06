Ramaz Nikoladze to bez wątpienia jeden z liderów stojących za zmianami w gruzińskim winiarstwie. Oficjalnie ze swoją działalnością ruszył w 2007 r. Skupiony jest na tradycyjnej metodzie wytwarzania wina w zakopanych w ziemi amforach. Ramaz działa w zachodniej części Gruzji, w Imereti, w małej wiosce Nakhshirghele niedaleko Kutaisi. Jest bezkompromisowy w podejściu do uprawy i produkcji wina, charyzmatyczny, w pełni oddany naturalnemu podejściu do produkcji. Na pewno jest jednym z ciekawszych winiarzy występujących na scenie gruzińskiego winiarstwa rzemieślniczego – produkuje wina tylko metodami tradycyjnymi, a jego winnice prowadzone są organicznie.