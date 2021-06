Ten spadek entuzjazmu to efekt pojawiania się nowych odmian koronawirusa i niepewność co do zakresu obostrzeń w podróżowaniu. Z środy na czwartek zmieniły się po raz kolejny zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających z zagranicy spoza strefy Schengen. Nie zwalnia już z niej ujemny wynik testu wykonanego do 48 godzin po powrocie. Nie muszą jej odbywać osoby w pełni zaszczepione. Będzie ona też krótsza dla tych, którzy okażą po siedmiu dniach od przekroczenia granicy ujemny wynik testu.