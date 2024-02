Włochy zajmują w Europie pierwsze miejsce jako kraj - cel podróży najczęściej poszukiwany w sieci, a także pod względem popularności i zaufania turystów.

Minister turystyki Daniela Santanche wyraziła satysfakcję z prymatu Włoch podkreślając, że kraj ten jest „najbardziej upragnionym i najpopularniejszym” celem podróży w Europie. Pozwala to, dodała, patrzeć z optymizmem w przyszłość.

“Ale nam nie wystarczy być najbardziej poszukiwanym celem online. Nie możemy na tym poprzestać. Musimy dążyć do tego, by przedstawić jeszcze lepszą ofertę turystyczną pod względem jej bogactwa i jakości po to, by nie być tylko najbardziej +sexy+ destynacją w sieci, ale także tą najczęściej wybieraną” - oświadczyła szefowa resortu.

W raporcie przeanalizowano też reputację poszczególnych regionów Włoch. Tu na pierwszym miejscu jest Trydent-Górna Adyga, zwłaszcza odwiedzany zimą przez setki tysięcy turystów i miłośników narciarstwa z wielu krajów.

Drugie miejsce rankingu reputacji zajęła Sycylia, a trzecie Wenecja Euganejska.

Ministerstwo Turystyki podkreśla, że miniony rok był wyjątkowo dobry, a liczba turystów przekroczyła poziom sprzed pandemii w 2019 r. (PAP)

Z Rzymu Sylwia Wysocka