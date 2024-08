Od stycznia do czerwca biura podróży w Polsce zanotowały niemal 4,5 mln klientów, wobec 4,13 mln przed rokiem – wynika z danych opracowanych dla DGP przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie rekordowy dla turystyki wyjazdowej. Ostatni taki był 2019 r., kiedy to biura obsłużyły 4,18 mln klientów. Przełożyło się to też na zawarte umowy. W tym roku jest ich już ponad 1,55 mln, wobec 1,44 mln w 2023 r. i 1,39 mln w 2019 r.

Ponad 40 proc. ofert na wakacje sprzedało się w formule first minute. – Dochody Polaków zaczęły rosnąć realnie. Mają więc oni pieniądze, które są w stanie przeznaczać na inne dobra niż tylko żywność i płacenie rachunków. Notujemy w związku z tym wzrost sprzedaży na ofercie zagranicznej o ponad 20 proc. – mówi Mirosław Sikorski, prezes zarządu Almatur.

