Z informacji Urzędu Imigracyjnego i Punktów Kontrolnych, na które powołuje się CNBC wynika, że w ramach testu mieszkańcy Singapuru przylatujący do Terminalu 3, którzy korzystają z pasów wyznaczonych dla nowego programu kontroli, mogą wjechać do kraju bez paszportów, korzystając tylko z przetwarzania biometrycznego oczu i twarzy.

Do września program zostanie wdrożony we wszystkich terminalach lotniska Changi, a do grudnia 2024 r. taki sam system zostanie uruchomiony także na lotnisku Seletar w Singapurze i w Marina Bay Cruise - informuje CNBC.

Kto jest uprawniony do kontroli biometrycznej?

W ramach nowego programu mieszkańcy Singapuru nie będą musieli okazywać paszportów, aby przybyć i wyjechać z punktów kontroli lotniczej i morskiej. Zgodnie z definicją programu „mieszkańcy” to obywatele, stali rezydenci i posiadacze pozwoleń na pobyt długoterminowy.

Zgodnie z informacjami singapurskiego Urzędu Imigracyjnego i Punktów Kontrolnych, cudzoziemcy również kwalifikują się do programu, ale tylko opuszczając Singapur. Zagraniczni podróżni muszą zarejestrować swoje biometryczne dane tęczówki, twarzy i odcisków palców w punktach imigracyjnych. Z programu wyłączone są dzieci poniżej szóstego roku życia.

Czas odprawy skróci się o 40 proc.

Jak podał CNBC, urzędnicy imigracyjni Singapuru spodziewają się, że do początku 2026 r. 95 proc. podróżnych będzie mogło odprawić się za pośrednictwem zautomatyzowanych pasów. Pozostałe 5 proc. to osoby nieuprawnione, takie jak małe dzieci.

Chociaż niektórzy sprzeciwiają się przetwarzaniu danych biometrycznych, jest to część wysiłków Singapuru zmierzających do wzmocnienia bezpieczeństwa granic, a jednocześnie podniesienia jakości doświadczeń podróżnych. Jak oceniają urzędnicy przetwarzanie danych biometrycznych ma skrócić czas oczekiwania na odprawę o 40 proc.

W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, około 85 proc. lotnisk będzie korzystać z jakiejś formy przetwarzania danych biometrycznych, powiedział w marcu w wywiadzie dla „Squawk Box Asia” Sumesh Patel, prezes SITA na region Azji i Pacyfiku.