Nowa praktyka NFZ

Jak przekazała we wtorek rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla, każdy pacjent korzystający w ostatnim czasie z porad lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, powinien mieć wykonywany pomiar wzrostu oraz masy ciała, a dane te są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzrost i masa ciała jako wskaźnik zdrowia

- To nie tylko obowiązek administracyjny, ale również źródło wiedzy o skali nadwagi i otyłości w Polsce. Na ich podstawie można planować działania profilaktyczne i rozwiązania systemowe. Dane o podstawowych parametrach pacjentów, a takimi są wzrost i masa ciała, powinny być istotne dla samych lekarzy. Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała to przydatne narzędzie do oceny ryzyka nadwagi i otyłości u pacjentów. Przyjmuje się, że prawidłowy zakres BMI wynosi od 18,5 do 25,0. Jeśli wartości są wyższe, lekarz może zalecić dodatkowe badania lub zmianę stylu życia – tłumaczyła Żbikowska-Cieśla.

We wtorek rzeczniczka poinformowała, że od początku tego roku do końca lipca lekarze POZ sprawozdali dane o wzroście i masie ciała dla 13,4 mln osób pełnoletnich.

Poznań liderem wśród miast wojewódzkich

- W całej Polsce powiatem z najniższym odsetkiem osób pełnoletnich z nadwagą lub otyłością w danych sprawozdawczych był Poznań - z wartością 55,8 proc. Spośród innych miast wojewódzkich stolica Wielkopolski wyprzedziła Kraków (57,5 proc.) oraz Wrocław (58,3 proc.). Na przeciwległym biegunie znalazły się Olsztyn (62,2 proc.), Białystok (62,8 proc.) oraz Gorzów Wielkopolski (64,0 proc.), czyli miasta, w których nadwagę lub otyłość rozpoznano u największej liczby osób - wskazała.

Analiza danych z Wielkopolski

Żbikowska-Cieśla podkreśliła, że Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przeanalizował aktualną sytuację w województwie wielkopolskim, gdzie do tej pory wzrost i masę ciała sprawozdano u 1,3 mln pacjentów.

- Ponad pół miliona z nich ma nadwagę, 340 tysięcy cierpi na otyłość - zaznaczyła.

Dodała, że oprócz Poznania odsetek osób pełnoletnich z nadwagą lub otyłością poniżej 60 proc. zanotowały jeszcze tylko powiat poznański (59,3 proc.) oraz miasto Leszno (59,4 proc.). Najwyższe wskaźniki pod tym względem odnotowano z kolei w powiatach rawickim (66,0 proc.), wągrowieckim (66,2 proc.), kaliskim (66,4 proc.) i kolskim (66,9 proc.).

- Niechlubnym liderem w Wielkopolsce jest powiat czarnkowsko-trzcianecki, w którym BMI powyżej 25,0 odnotowano u 68,4 proc. pełnoletnich mieszkańców – wskazała Żbikowska-Cieśla.

Koszty leczenia chorób związanych z otyłością

Według raportu „NFZ o zdrowiu. Otyłość i jej konsekwencje” z 2023 r. koszty refundacji leczenia chorób będących skutkiem otyłości wyniosły 6,6 mld zł. NFZ wskazuje, że jednym z narzędzi, które wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi jest bezpłatny portal Diety.nfz.gov.pl, który oferuje 19 zbilansowanych planów żywieniowych opartych na diecie DASH. Użytkownicy portalu mogą tam także stworzyć plan żywieniowy na wybrany miesiąc oraz pobrać praktyczną listę zakupów z możliwością wykluczenia produktów, które im nie smakują, są dla nich szkodliwe lub już znajdują się w domu. Dostępny jest także dziennik żywieniowy oraz funkcja monitorowania postępów dla osób dążących do redukcji masy ciała.